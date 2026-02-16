Ceará registra chuva em mais de 60 municípios; veja previsão

Imagem de apoio ilustrativo. Com 130 milímetros (mm), Crato registrou o maior acumulado de chuva observado no Ceará / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

O Ceará registrou chuva em 66 cidades entre 7 horas de domingo, 15, e as últimas 7 horas desta segunda-feira, 13. As precipitações concentram-se principalmente na região do Cariri, do território cearense. LEIA MAIS | "Carnaval vai ser de chuva no Ceará", afirma meteorologista da Funceme



As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 8h10min da manhã de hoje, 16.

Conforme a Funceme, as chuvas previstas estão associadas aos efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de nordeste, que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano. Além disso, a Funceme menciona que Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente. Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva Para Fortaleza e Região Metropolitana as condições meteorológicas devem se manter até terça, 16, com chuvas isoladas, que em geral podem ter intensidade fraca no final da noite e durante a madrugada.

Nos outros turnos, a nebulosidade no céu deverá variar de parcialmente nublado a poucas nuvens e sem chuva. As chuvas são esperadas entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, em todas as macrorregiões do Ceará, principalmente no centro-sul, Litoral Norte e Ibiapaba, onde devem se concentrar os maiores acumulados de precipitação.

Ao longo desta segunda-feira, 16, a previsão aponta céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na metade sul do Ceará. Nas demais regiões, como faixa litorânea por exemplo, céu varia de poucas nuvens a parcialmente nublado com momentos do céu sem nuvens. No período da tarde/início da noite, há possibilidade de chuvas no noroeste do Estado. Para terça-feira, 17, os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea.