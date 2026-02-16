Ceará registra chuva em mais de 60 municípios; veja previsão

Ceará registra chuva em mais de 60 municípios; veja previsãoAs precipitações entre domingo, 12, e esta segunda-feira, 13, as chuvas chegaram a atingir 130 mm no Crato e se concentram principalmente na região de Cariri
O Ceará registrou chuva em 66 cidades entre 7 horas de domingo, 15, e as últimas 7 horas desta segunda-feira, 13. As precipitações concentram-se principalmente na região do Cariri, do território cearense.
As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 8h10min da manhã de hoje, 16.
Com 130 milímetros (mm), a cidade do Crato, na região do Cariri cearense, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos municípios de Caririaçu (114 mm), Farias Brito (110 mm), Nova Olinda (105 mm) e Aurora (96.6 mm) .
Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Várzea Alegre (88 mm) Assaré (82 mm), e Mauriti (80.4 mm).
Conforme a Funceme, as chuvas previstas estão associadas aos efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de nordeste, que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano.
Além disso, a Funceme menciona que Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente.
Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva
Para Fortaleza e Região Metropolitana as condições meteorológicas devem se manter até terça, 16, com chuvas isoladas, que em geral podem ter intensidade fraca no final da noite e durante a madrugada.
Nos outros turnos, a nebulosidade no céu deverá variar de parcialmente nublado a poucas nuvens e sem chuva.
As chuvas são esperadas entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, em todas as macrorregiões do Ceará, principalmente no centro-sul, Litoral Norte e Ibiapaba, onde devem se concentrar os maiores acumulados de precipitação.
Ao longo desta segunda-feira, 16, a previsão aponta céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na metade sul do Ceará.
Nas demais regiões, como faixa litorânea por exemplo, céu varia de poucas nuvens a parcialmente nublado com momentos do céu sem nuvens. No período da tarde/início da noite, há possibilidade de chuvas no noroeste do Estado.
Para terça-feira, 17, os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas da faixa litorânea.
A previsão indica aumento gradual de chuva na quarta-feira, 13, com os maiores acumulados se concentrando em áreas da faixa litorânea e Cariri.
Os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste também contribuem para as precipitações.
Confira as maiores precipitações por posto do dia no Ceará
- Crato (Posto: DOM QUINTINO): 130 mm
- Caririaçu (Posto: CARIRIAÇU): 114mm
- Farias Brito (Posto: FARIAS BRITO): 110 mm
- Nova Olinda (Posto: NOVA OLINDA): 105 mm
- Aurora (Posto: SITIO TIPI): 96.6 mm
- Aurora (Posto: AGROVILA): 92.2 mm
- Várzea Alegre (Posto: VARZEA ALEGRE): 88 mm
- Aurora (Posto: AURORA): 86.6 mm
- Assaré (Posto: ASSARE): 82 mm
- Mauriti (Posto: MAURITI): 80.4 mm
Confira as temperaturas do ar nas últimas 24 horas
Máximas
- 28.8 °C: Fortaleza - Praia do Futuro-CE
- 28.7 °C: Quixeramobim - Cuandu-CE
- 28.5 °C: Penaforte-CE
- 28.1 °C: Boa Viagem-CE
- 27.7 °C: Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa-CE
Mínimas
- 21.7 °C: São Benedito - Sítio Ingazeira-CE
- 21.7 °C: Aiuaba-CE
- 21.9 °C: Poranga-CE
- 22.1 °C: Araripe - Chapada Cruz do Monte-CE
- 22.9 °C: Crato - Sede-CE
|96.6