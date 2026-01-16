Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pochete ou porta-dólar? Como se proteger de furtos no Carnaval

Cuidados simples ajudam foliões a reduzir riscos em meio a multidões, blocos de rua e grandes shows; confira
Autor Luciana Cartaxo
O Carnaval é tempo de festa, música e ruas cheias, mas também exige atenção redobrada com objetos pessoais e de valor.

Em meio à multidão, furtos de celulares, documentos e dinheiro costumam aumentar, especialmente em grandes centros urbanos e polos de shows. Por isso, escolher bem onde guardar seus pertences pode fazer a diferença para aproveitar a folia com mais tranquilidade.

Entre as opções mais usadas estão a pochete, a doleira (porta-dólar) e bolsas pequenas. Cada uma tem vantagens e desvantagens; veja a seguir.

 

Pochete: praticidade com atenção redobrada

A pochete voltou à moda e é uma das escolhas mais comuns no Carnaval. Usada à frente do corpo, facilita o acesso rápido a documentos, celular e dinheiro. No entanto, o item exige vigilância constante, já que zíperes e compartimentos podem ser abertos com facilidade em meio à aglomeração.

A recomendação é optar por modelos com fechos firmes, usar sempre na parte frontal do corpo e evitar guardar todos os pertences em um único compartimento.

Porta-dólar: discrição como aliada

A doleira ou porta-dólar, usada por baixo da roupa, é considerada uma das formas mais seguras de transportar dinheiro e documentos. Por ficar escondida, reduz as chances de furtos rápidos, comuns em blocos lotados e shows.

Por outro lado, o acessório não é prático para quem precisa acessar o celular com frequência. A orientação é deixar na doleira apenas itens essenciais, como documentos e parte do dinheiro, mantendo o restante em outro local.

 

Celular: principal alvo dos furtos

O celular segue como o item mais visado durante o Carnaval. O uso prolongado do aparelho em meio à multidão não é recomendado e nunca deixá-lo no bolso de trás da calça ou em compartimentos abertos.

Capas com cordão de segurança, que ficam presas ao corpo, são uma alternativa cada vez mais usada. Ativar senhas, biometria e aplicativos de rastreamento também é essencial antes de sair de casa.

Outras dicas para curtir com mais segurança

  • Evite levar cartões e documentos desnecessários
  • Leve apenas o dinheiro que pretende usar no dia
  • Prefira bolsas pequenas e transversais, sempre à frente do corpo
  • Desconfie de empurrões e distrações excessivas
  • Combine pontos de encontro com amigos em caso de separação

