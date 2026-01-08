Com Pedro Sampaio, Alok e Taty Girl, Carnaquiraz anuncia atrações

Pedro Sampaio faz parte da programação do Carnaval de Aquiraz / Crédito: Juliana Rocha/Divulgação

Com a proximidade do período carnavalesco, o CarnAquiraz, o Carnaval de Aquiraz, revelou as primeiras atrações da edição de 2026.O anúncio foi realizado no instagram do prefeito do município Bruno Gonçalves (PSB). Com festas programadas para os dias 14 a 17 de fevereiro, o evento dá destaque aos DJs Pedro Sampaio e Alok.

Além dos dois, a primeira line up conta com nomes como Filipe Ret, Henry Freitas, Natanzinho Lima, Márcia Felipe, Taty Girl e Seu Desejo. Também estão incluídos à lista Zé Neto e Cristiano, Amanda Rainha da Farra, Fernandinha, Thiago Freitas e Diego Facó. As demais atrações dos quatro dias de Carnaval e os horários da programação ainda serão anunciados.