Com Pedro Sampaio, Alok e Taty Girl, Carnaquiraz anuncia atrações

Com Pedro Sampaio, Alok e Taty Girl, Carnaquiraz anuncia atraçõesCarnAquiraz, o Carnaval de Aquiraz, terá shows de Natanzinho Lima, Zé Neto e Cristiano, e mais atrações gratuitas em diferentes polos da cidade
Com a proximidade do período carnavalesco, o CarnAquiraz, o Carnaval de Aquiraz, revelou as primeiras atrações da edição de 2026.O anúncio foi realizado no instagram do prefeito do município Bruno Gonçalves (PSB).
Com festas programadas para os dias 14 a 17 de fevereiro, o evento dá destaque aos DJs Pedro Sampaio e Alok.
Leia mais| Wesley Safadão é 1ª atração anunciada no Carnaval de Paracuru 2026
Além dos dois, a primeira line up conta com nomes como Filipe Ret, Henry Freitas, Natanzinho Lima, Márcia Felipe, Taty Girl e Seu Desejo.
Também estão incluídos à lista Zé Neto e Cristiano, Amanda Rainha da Farra, Fernandinha, Thiago Freitas e Diego Facó.
As demais atrações dos quatro dias de Carnaval e os horários da programação ainda serão anunciados.
3 Polos de festa e restrições
Assim como na edição anterior, a festa não se concentrará em apenas um ponto, mas estará dividida entre três regiões do município como espaços temáticos, Iguape, Batoque e Prainha.
De acordo com informações antecipadas pelo prefeito, será permitida a entrada de bebidas em todas as arenas, com a restrição para garrafas de vidro.