Carnaval de Cascavel 2026: confira atrações confirmadas

Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Xamã e Taty Girl estão entre as atrações do Carnaval de Cascavel em 2026

A Prefeitura de Cascavel divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação completa do Carnaval 2026, um dos mais tradicionais do Ceará.

A grade de atrações mistura grandes nomes da música nacional, artistas populares do forró, do sertanejo e do rap.