Carnaval de Cascavel 2026: confira atrações confirmadas

Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Xamã e Taty Girl estão entre as atrações do Carnaval de Cascavel em 2026
Bianca Raynara
Bianca Raynara
Tipo Notícia

A Prefeitura de Cascavel divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação completa do Carnaval 2026, um dos mais tradicionais do Ceará.

A grade de atrações mistura grandes nomes da música nacional, artistas populares do forró, do sertanejo e do rap.

Leia mais | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações

Entre os destaques anunciados estão Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Henry Freitas, Xamã, Taty Girl, Mara Pavanelly, Márcia Felipe, Júnior Vianna, Samyra Show, Kadu Martins e Tito.

A prefeitura de Cascavel informou nas redes sociais que a programação completa, com datas, horários e outras novidades serão divulgada nos próximos dias.

Confira a lista de atrações do Carnaval de Cascavel 2026

  • Ana Castela
  • Pedro Sampaio
  • É o Tchan
  • Henry Freitas
  • Xamã
  • Taty Girl
  • Mara Pavanelly
  • Márcia Felipe
  • Júnior Vianna
  • Samyra Show
  • Kadu Martins
  • Tito

