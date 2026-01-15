Carnaval de Cascavel 2026: confira atrações confirmadas

Carnaval de Cascavel 2026: confira atrações confirmadasAna Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Xamã e Taty Girl estão entre as atrações do Carnaval de Cascavel em 2026
A Prefeitura de Cascavel divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação completa do Carnaval 2026, um dos mais tradicionais do Ceará.
A grade de atrações mistura grandes nomes da música nacional, artistas populares do forró, do sertanejo e do rap.
Entre os destaques anunciados estão Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Henry Freitas, Xamã, Taty Girl, Mara Pavanelly, Márcia Felipe, Júnior Vianna, Samyra Show, Kadu Martins e Tito.
A prefeitura de Cascavel informou nas redes sociais que a programação completa, com datas, horários e outras novidades serão divulgada nos próximos dias.
Confira a lista de atrações do Carnaval de Cascavel 2026
- Ana Castela
- Pedro Sampaio
- É o Tchan
- Henry Freitas
- Xamã
- Taty Girl
- Mara Pavanelly
- Márcia Felipe
- Júnior Vianna
- Samyra Show
- Kadu Martins
- Tito