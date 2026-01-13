Carnaval 2026 Fortaleza: programação de sexta, 16, a domingo, 18

Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (16/01) a domingo (18/01)Com a divulgação oficial da programação do Ciclo Carnavalesco, Fortaleza celebra o Pré-Carnaval em diversos pontos da Cidade
O ano está apenas começando, mas as festas de Pré-Carnaval já animam os bairros da Capital. Com purpurina, fantasia, música e alegria, esses "aquecimentos" têm movimentado foliões para aproveitar as festividades que antecedem a aguardada data comemorativa.
Nesta segunda-feira, 12, a prefeitura de Fortaleza oficializou a programação do Ciclo Carnavalesco e divulgou o nome das atrações que devem passar pelos 25 palcos espalhados pela capital durante o período de folia.
A programação municipal já tem início nesta sexta-feira, 16, com o grupo Fundo de Quintal, que passará pela Praça do Ferreira. Além dos sambistas, a Cidade recebe a Banda Eva e o cantor Dudu Nobre no sábado, 17.
É nesse espírito de folia que Fortaleza recebe diversas festas espalhadas em diferentes territórios e para todos os gostos. Confira a lista feita pelo Vida & Arte para você aproveitar os melhores eventos neste fim de semana.
Sexta-feira, 16
Fundo de Quintal
- Quando: sexta-feira, 16, às 21 horas
- Onde: Praça do Ferreira (R. Floriano Peixoto - Centro)
- Gratuito
Sábado, 17
Banda Eva
- Quando: sábado, 17, às 20 horas
- Onde: Marco Zero, Barra do Ceará
- Gratuito
Dudu Nobre
- Quando: sábado, 17, às 20h30min
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
- Gratuito
Bloquinho de Verão
- Com Felipe Amorim, Rey Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Banda Eva
- Quando: sábado, 17, às 15 horas
- Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 400; vendas pelo efolia
- Instagram: @bloquinhodeveraoce
Pré-carnaval Simpatizo Amor de Bloco
- Com Os Transacionais, DJ Maria Tavares, Mestre Juninho e Kebra Mola
- Quando: sábado, 17, às 16 horas
- Onde: Pirata (Rua dos Tabajaras, 325 - Centro)
- Quanto: R$ 50; vendas pelo sympla
1° Pré Do Tô D'boa
- Com Adão Souza e o Grupo Só na Cadência
- Quando: sábado, 17, às 20 horas
- Onde: Buteco Tô D'Boa (Rua Guilherme Vieira da Costa, 341 - Maraponga)
- Instagram: @butecotodboaa
Pré-Carnaval Raiz
- Com Os Transacionais e Darson Queiroz
- Quando: sábado, 17, às 15 horas
- Onde: Restaurante Raiz Cozinha Brasileira ( Av. Washington Soares, 3300 - Luciano Cavalcante)
- Quanto: R$ 25
- Instagram: @raizcozinhabrasileira
Pré Carnaval No Tempo Dos Bons Carnavais
- Com Os Tropicalistas
- Quando: sábado, 17, às 16 horas
- Onde: Boteco Cultural da Angela (R. Carlos Gomes, 83 - José Bonifácio)
- Instagram: @botecoculturaldaangela
Pré-Carnaval RioMar Kennedy
- Com JessiK e Luxo da Aldeia
- Quando: sábado, 17, às 17 horas
- Onde: Shopping RioMar Kennedy - Estacionamento Externo, Piso E2 ( Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
- Instagram: @riomarkennedy
Pré-Carnaval RioMar Fortaleza
- Com Yuri Costa e Sopragod
- Quando: sábado, 17, às 15 horas
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Gratuito
- Instagram: @riomarfortaleza
Bloco Purpurina
- Quando: sábado, 17, às 19 horas
- Onde: Bar Budega do Raul (R. Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: a partir de R$ 10; vendas pelo outgo
- Instagram: @budegadoraul
Meu Bloco é Neon
- Com Banda Korin Oba, Dj Patt Paiva, Felipim e Dj Femo
- Quando: sábado, 17, às 19 horas
- Onde: Quadra Unidos da Cachorra (Av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 10; vendas pelo outgo
- Instagram: @osambadozeoficial
Domingo, 18
Bloquinho Goxtoso
- Quando: domingo, 18, às 16 horas
- Onde: Calçadão do Estoril
- Gratuito
- Instagram: @bloquinhogoxtoso
Pré-Carnaval Luxo da Aldeia
- Quando: sábado, 17, às 20 horas
- Onde: Shopping Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
- Quando: sexta-feira, 23, às 19 horas
- Onde: Mercado dos Pinhões ( Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)
- Gratuito
- Quando: sexta-feira, 30, às 19 horas
- Onde: Mercado dos Pinhões ( Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)
- Gratuito
- Quando: sexta-feira, 6, às 19 horas
- Onde: Mercado dos Pinhões ( Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)
- Gratuito