Carnaval 2026 Fortaleza: programação de sexta, 16, a domingo, 18

Com a divulgação oficial da programação do Ciclo Carnavalesco, Fortaleza celebra o Pré-Carnaval em diversos pontos da Cidade
Atualizado às Autor Bianca Raynara
Bianca Raynara Autor
O ano está apenas começando, mas as festas de Pré-Carnaval já animam os bairros da Capital. Com purpurina, fantasia, música e alegria, esses "aquecimentos" têm movimentado foliões para aproveitar as festividades que antecedem a aguardada data comemorativa.

Nesta segunda-feira, 12, a prefeitura de Fortaleza oficializou a programação do Ciclo Carnavalesco e divulgou o nome das atrações que devem passar pelos 25 palcos espalhados pela capital durante o período de folia.

A programação municipal já tem início nesta sexta-feira, 16, com o grupo Fundo de Quintal, que passará pela Praça do Ferreira. Além dos sambistas, a Cidade recebe a Banda Eva e o cantor Dudu Nobre no sábado, 17.

É nesse espírito de folia que Fortaleza recebe diversas festas espalhadas em diferentes territórios e para todos os gostos. Confira a lista feita pelo Vida & Arte para você aproveitar os melhores eventos neste fim de semana.

Sexta-feira, 16

Fundo de Quintal

  • Quando: sexta-feira, 16, às 21 horas
  • Onde: Praça do Ferreira (R. Floriano Peixoto - Centro)
  • Gratuito

Sábado, 17

Banda Eva

  • Quando: sábado, 17, às 20 horas
  • Onde: Marco Zero, Barra do Ceará
  • Gratuito

Dudu Nobre

  • Quando: sábado, 17, às 20h30min
  • Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
  • Gratuito

Bloquinho de Verão

  • Com Felipe Amorim, Rey Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Banda Eva
  • Quando: sábado, 17, às 15 horas
  • Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 400; vendas pelo efolia
  • Instagram: @bloquinhodeveraoce

Pré-carnaval Simpatizo Amor de Bloco

  • Com Os Transacionais, DJ Maria Tavares, Mestre Juninho e Kebra Mola
  • Quando: sábado, 17, às 16 horas
  • Onde: Pirata (Rua dos Tabajaras, 325 - Centro)
  • Quanto: R$ 50; vendas pelo sympla

1° Pré Do Tô D'boa

  • Com Adão Souza e o Grupo Só na Cadência
  • Quando: sábado, 17, às 20 horas 
  • Onde: Buteco Tô D'Boa (Rua Guilherme Vieira da Costa, 341 - Maraponga)
  • Instagram: @butecotodboaa

Pré-Carnaval Raiz

  • Com Os Transacionais e Darson Queiroz
  • Quando: sábado, 17, às 15 horas
  • Onde: Restaurante Raiz Cozinha Brasileira ( Av. Washington Soares, 3300 - Luciano Cavalcante)
  • Quanto: R$ 25
  • Instagram: @raizcozinhabrasileira

Pré Carnaval No Tempo Dos Bons Carnavais

  • Com Os Tropicalistas
  • Quando: sábado, 17, às 16 horas
  • Onde: Boteco Cultural da Angela (R. Carlos Gomes, 83 - José Bonifácio)
  • Instagram: @botecoculturaldaangela

Pré-Carnaval RioMar Kennedy

  • Com JessiK e Luxo da Aldeia
  • Quando: sábado, 17, às 17 horas
  • Onde: Shopping RioMar Kennedy - Estacionamento Externo, Piso E2 ( Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito
  • Instagram: @riomarkennedy

Pré-Carnaval RioMar Fortaleza

  • Com Yuri Costa e Sopragod
  • Quando: sábado, 17, às 15 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Gratuito
  • Instagram: @riomarfortaleza

Bloco Purpurina

  • Quando: sábado, 17, às 19 horas
  • Onde: Bar Budega do Raul (R. Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: a partir de R$ 10; vendas pelo outgo
  • Instagram: @budegadoraul

Meu Bloco é Neon

  • Com Banda Korin Oba, Dj Patt Paiva, Felipim e Dj Femo
  • Quando: sábado, 17, às 19 horas
  • Onde: Quadra Unidos da Cachorra (Av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 10; vendas pelo outgo
  • Instagram: @osambadozeoficial

Domingo, 18

Bloquinho Goxtoso

  • Quando: domingo, 18, às 16 horas
  • Onde: Calçadão do Estoril
  • Gratuito
  • Instagram: @bloquinhogoxtoso

Pré-Carnaval Luxo da Aldeia 

  • Quando: sábado, 17, às 20 horas
  • Onde: Shopping Riomar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito
  • Quando: sexta-feira, 23, às 19 horas
  • Onde: Mercado dos Pinhões ( Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)
  • Gratuito
  • Quando: sexta-feira, 30, às 19 horas
  • Onde: Mercado dos Pinhões ( Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)
  • Gratuito
  • Quando: sexta-feira, 6, às 19 horas
  • Onde: Mercado dos Pinhões ( Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro)
  • Gratuito

