Carnaval de Beberibe 2026: confira programação completa de shows
A Prefeitura de Beberibe divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação completa do Carnaval 2026. A programação intercala entre nomes da música nacional, artistas populares do forró, axé e rap.
Os shows prometem animar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro, reunindo moradores, turistas e foliões.
Entre os destaques anunciados estão: Zé Felipe, Nathanzinho Lima, Mara Pavanelly, Matheus Fernandes e Hungria. Além de nomes como Banda São 2, Tito, Grupo Frenessy, Banda Bandana, Zé Cantor, Tony Salles e Banda Prabalá.
O primeiro show acontece no sábado, 14, com o cantor Zé Felipe, em sequência se apresenta o Grupo Frenessy e o cantor Matheus Fernandes.
No dia seguinte, domingo, 15, o cantor de pagode baiano Tony Salles comanda a folia, seguido pelas apresentações da Banda Prabalá e da cantora Mara Pavanelly.
A festa continua na segunda-feira, 16, com show do forrozeiro Natanzinho Lima, o cantor Tito e a Banda Bandana, que encerra a programação do dia.
Para encerrar a programação do evento, na terça, 17, o rapper Hungria sobe ao palco do carnaval de Beberibe. Além dele, também se apresentam a banda São 2 e Zé cantor.
Programação – Carnaval de Beberibe 2026
Sábado, 14
- Zé Felipe
- Grupo Frenessy
- Matheus Fernandes
Domingo, 15
- Tony Salles
- Banda Prabalá
- Mara Pavanelly
Segunda-feira, 16
- Natanzinho Lima
- Tito
- Banda Bandana
Terça-feira, 17
- Hungria
- Banda São 2
- Zé Cantor