Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Beberibe 2026: confira programação completa de shows

Carnaval de Beberibe 2026: confira programação completa de shows

Zé Felipe, Nathanzinho Lima, Matheus Fernandes e Hungria são algumas das atrações confirmadas no Carnaval de Aracati em 2026
Autor Bianca Raynara
Autor
Bianca Raynara Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Beberibe divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação completa do Carnaval 2026. A programação intercala entre nomes da música nacional, artistas populares do forró, axé e rap.

Os shows prometem animar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro, reunindo moradores, turistas e foliões.

LEIA MAIS | Carnaval de Aracati 2026: confira programação completa de shows

Entre os destaques anunciados estão: Zé Felipe, Nathanzinho Lima, Mara Pavanelly, Matheus Fernandes e Hungria. Além de nomes como Banda São 2, Tito, Grupo Frenessy, Banda Bandana, Zé Cantor, Tony Salles e Banda Prabalá.

O primeiro show acontece no sábado, 14, com o cantor Zé Felipe, em sequência se apresenta o Grupo Frenessy e o cantor Matheus Fernandes.

No dia seguinte, domingo, 15, o cantor de pagode baiano Tony Salles comanda a folia, seguido pelas apresentações da Banda Prabalá e da cantora Mara Pavanelly.

A festa continua na segunda-feira, 16, com show do forrozeiro Natanzinho Lima, o cantor Tito e a Banda Bandana, que encerra a programação do dia.

Para encerrar a programação do evento, na terça, 17, o rapper Hungria sobe ao palco do carnaval de Beberibe. Além dele, também se apresentam a banda São 2 e Zé cantor.

Programação – Carnaval de Beberibe 2026

Sábado, 14

  • Zé Felipe
  • Grupo Frenessy
  • Matheus Fernandes

Domingo, 15

  • Tony Salles
  • Banda Prabalá
  • Mara Pavanelly

Segunda-feira, 16

  • Natanzinho Lima
  • Tito
  • Banda Bandana

Terça-feira, 17

  • Hungria
  • Banda São 2
  • Zé Cantor

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar