Carnaval de Beberibe 2026: confira programação completa de shows

A Prefeitura de Beberibe divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação completa do Carnaval 2026. A programação intercala entre nomes da música nacional, artistas populares do forró, axé e rap. Os shows prometem animar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro, reunindo moradores, turistas e foliões.

Entre os destaques anunciados estão: Zé Felipe, Nathanzinho Lima, Mara Pavanelly, Matheus Fernandes e Hungria. Além de nomes como Banda São 2, Tito, Grupo Frenessy, Banda Bandana, Zé Cantor, Tony Salles e Banda Prabalá. O primeiro show acontece no sábado, 14, com o cantor Zé Felipe, em sequência se apresenta o Grupo Frenessy e o cantor Matheus Fernandes. No dia seguinte, domingo, 15, o cantor de pagode baiano Tony Salles comanda a folia, seguido pelas apresentações da Banda Prabalá e da cantora Mara Pavanelly.