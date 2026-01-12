Carnaval de Fortaleza 2026: com Olodum, veja programação oficial

Olodum, Joelma e BaianaSystem são algumas das atrações do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza / Crédito: Fernanda Barros/O POVO; Anderson Torres/Divulgação e Samuel Setubal/O POVO

A Prefeitura de Fortaleza anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, a programação oficial do Ciclo Carnavalesco 2026. A folia começa na sexta-feira, 16, e segue até pouco mais da metade de fevereiro. Ao todo, 25 polos serão espalhados pela capital cearense. Entre as atrações confirmadas estão o BaianaSystem, Banda Eva, Djonga, Jorge Aragão, Joelma, Tarcísio do Acordeon, Olodum e Chico César, Dudu Nobre, WIU, Fundo de Quintal, O Kannalha, Arlindinho, Noda de Caju e Olodum.

A coletiva de lançamento foi realizada no auditório do Paço Municipal, após aproximadamente 40 minutos de atraso. As atrações foram apresentadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e a secretária da Cultura do município, Helena Barbosa. Leia também | Fortaleza: recursos do Ciclo Carnavalesco 2026 aumentarão 36,27%, diz Prefeitura Neste ano, o grande homenageado é o cearense Macaúba do Bandolim, referência nacional no chorinho e um dos grandes mestres da cultura popular do Ceará. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a programação conta com 48 blocos de rua independentes, cinco baterias, 37 agremiações, quatro blocos de palco e mais de 160 artistas credenciados. Ciclo Carnavalesco 2026: confira as atrações nacionais Fundo de Quintal

Dudu Nobre

WIU

Djonga

Banda Eva

Jorge Aragão

Joelma

Teresa Cristina

BaianaSystem

O Kannalha

Arlindinho

Noda de Caju

Tarcísio do Acordeon

Chico César

Olodum Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2026: atrações nacionais já no primeiro fim de semana As apresentações de nomes nacionais começam já nesta sexta-feira, 16. Na Praça do Ferreira, às 21 horas, quem faz show é o grupo Fundo de Quintal. A Banda Eva se apresenta na Barra do Ceará no sábado, 17, às 20 horas. No mesmo dia, o cantor Dudu Nobre sobe ao palco montado na Praia de Iracema às 20h30min. Em todos esses polos haverá também atrações fortalezenses.

Leia também | Quando começa o Carnaval de 2026? Veja em que dia cai e se é feriado No outro fim de semana, a programação continua. No sábado, 24, Teresa Cristina apresenta: Jessé - As Canções de Zeca Pagodinho no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h30min. Atrações nacionais retornam a Fortaleza no sábado, 31 de janeiro. Às 18h30min, o artista O Kannalha sobe ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema. No mesmo local, mas às 20h30min, é a vez do BaianaSystem comandar a folia. Em fevereiro, no dia 7, o Aterrinho da Praia de Iracema também recebe cantora nacional, desta vez Joelma, às 20h30min.

Ciclo Carnavalesco 2026: confira a programação de Carnaval Na abertura de Carnaval, no dia 14, há show do grande homenageado desta edição: Macaúba do Bandolim. Ele se apresenta às 18h30min no Aterrinho. Na sequência, é a vez de Arlindinho, às 20 horas. No domingo, 15, também na Praia de Iracema, Noda de Caju faz show às 20 horas e Tarcísio do Acordeon se apresenta às 22 horas. Segunda-feira, 16, o cearense WIU faz show às 20 horas, e Djonga sobe ao palco às 22 horas, ambos no Aterrinho. BaianaSystem encerrou a primeira noite do festival Tamo Junto BB Crédito: Maria haydee/Divulgação FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 31.01.2025: Início do Pré-carnaval de Fortaleza, com Show de Jorge Aragão, e show do Luxo da Aldeiana Praça do Ferreira. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Show de Joelma é uma das atrações do dia 11 no São João de Cascavel Crédito: Anderson Torres/Divulgação FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2024: Show de abertura do Pré=Carnaval com a banda Olodum na Praça do Ferreira. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Nesta edição do Ciclo Carnavalesco 2026, a Avenida Domingos Olímpio vira polo para receber shows. Na madrugada de terça-feira, 17, Jorge Aragão se apresenta às 1h da manhã. Por fim, também na terça-feira de Carnaval, mas às 22 horas, Olodum faz show no Aterrinho da Praia de Iracema. Chico César fecha a programação na av. Domingos Olímpio às 1h da madrugada de quarta. Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2026: veja dias e polos do Pré-Carnaval

Na coletiva de anúncio da programação também foram destrinchados os dias e os polos do período de Pré-Carnaval. De 23 a 25 de janeiro, recebem atrações os polos Mercado dos Pinhões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Aterro, Aterrinho, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Parque Dois Irmãos, Praça do CUCA Jangurussu, Lagoa do Novo Mondubim, Cidade da Criança e Raimundo do Queijo.