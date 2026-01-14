Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Aracati 2026: confira programação completa de shows

Daniela Mercury, Léo Santana, Nathanzinho Lima, Zé Cantor, Melody e Vintage Culture estão entre as atrações do Carnaval de Aracati em 2026
A Prefeitura de Aracati divulgou, nesta terça-feira, 13, a programação completa do Carnaval 2026, um dos mais tradicionais do Ceará.

A grade de atrações mistura grandes nomes da música nacional, artistas populares do forró, do axé e da música eletrônica. A programação de shows promete movimentar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro, reunindo moradores, turistas e foliões de várias partes do País.

Entre os destaques anunciados estão Daniela Mercury, Léo Santana, Nathanzinho Lima, Zé Cantor, Melody e Vintage Culture, além de atrações que dialogam diretamente com o público local e regional, como Taty Girl, Lagosta Bronzeada, Junior Vianna e Marcos Lessa.

A abertura oficial acontece na sexta-feira, 13, com O Kanalha dando início aos shows. No sábado, 14, a rainha do axé Daniela Mercury comanda a folia, acompanhada por Matheus Fernandes, Mateus Ximenes e Marcos Lessa.

O domingo, 15, será marcado por uma programação intensa, com Melody, Taty Girl e Lagosta Bronzeada.

Na segunda-feira,16, o público confere os shows de Léo Santana e Nathanzinho Lima, enquanto o encerramento, na terça-feira, 17, fica por conta de Zé Cantor, Junior Vianna e Vintage Culture, prometendo fechar o Carnaval em clima de celebração.

Programação – Carnaval de Aracati 2026 - Palco principal

Sexta-feira, 13

  • O Kanalha
  • Patrulha
  • Pegue Axé
  • Barra de Aço
  • Paulinha Ravett
  • Stefani
  • DJ Anderson

    Sábado, 14

  • Daniela Mercury
  • Matheus Fernandes
  • Aldynha
  • Marcos Lessa
  • Mateus Ximenes
  • Elvis Oliveira
  • Jackson

Domingo, 15

  • Fantasmão (Edcity)
  • Melody
  • Taty Girl
  • Serfano
  • Larissa Leite
  • Júnior Petinho
  • DJ WS
  • Batucada do Brown

Segunda-feira, 16

  • Léo Santana
  • Nathanzinho Lima
  • Aldynha
  • Serfano
  • Lá Máquina
  • DJ Eleízio
  • Frank Lima

Terça-feira, 17

  • Vintage Culture
  • Zé Cantor
  • Pagode da Mistura
  • Elvis Oliveira
  • Júnior Viana
  • Thalys Ronnielle
  • Amor a Mil

Programação – Carnaval de Aracati 2026 - Praia de Majorlândia

Sábado, 14

  • Japinha
  • Larissa Leite

Domingo, 15

  • Lagosta Bronzeada
  • Thiago Freitas

Segunda-feira,16

  • Luís Marcelo & Gabriel
  • Galícia

Terça-feira, 17

  • Davizão
  • Jeanzinho

