Carnaval de Aracati 2026: confira programação completa de shows

Carnaval de Aracati 2026: confira programação completa de showsDaniela Mercury, Léo Santana, Nathanzinho Lima, Zé Cantor, Melody e Vintage Culture estão entre as atrações do Carnaval de Aracati em 2026
A Prefeitura de Aracati divulgou, nesta terça-feira, 13, a programação completa do Carnaval 2026, um dos mais tradicionais do Ceará.
A grade de atrações mistura grandes nomes da música nacional, artistas populares do forró, do axé e da música eletrônica. A programação de shows promete movimentar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro, reunindo moradores, turistas e foliões de várias partes do País.
Entre os destaques anunciados estão Daniela Mercury, Léo Santana, Nathanzinho Lima, Zé Cantor, Melody e Vintage Culture, além de atrações que dialogam diretamente com o público local e regional, como Taty Girl, Lagosta Bronzeada, Junior Vianna e Marcos Lessa.
A abertura oficial acontece na sexta-feira, 13, com O Kanalha dando início aos shows. No sábado, 14, a rainha do axé Daniela Mercury comanda a folia, acompanhada por Matheus Fernandes, Mateus Ximenes e Marcos Lessa.
O domingo, 15, será marcado por uma programação intensa, com Melody, Taty Girl e Lagosta Bronzeada.
Na segunda-feira,16, o público confere os shows de Léo Santana e Nathanzinho Lima, enquanto o encerramento, na terça-feira, 17, fica por conta de Zé Cantor, Junior Vianna e Vintage Culture, prometendo fechar o Carnaval em clima de celebração.
Programação – Carnaval de Aracati 2026 - Palco principal
Sexta-feira, 13
- O Kanalha
- Patrulha
- Pegue Axé
- Barra de Aço
- Paulinha Ravett
- Stefani
- DJ Anderson
Sábado, 14
- Daniela Mercury
- Matheus Fernandes
- Aldynha
- Marcos Lessa
- Mateus Ximenes
- Elvis Oliveira
- Jackson
Domingo, 15
- Fantasmão (Edcity)
- Melody
- Taty Girl
- Serfano
- Larissa Leite
- Júnior Petinho
- DJ WS
- Batucada do Brown
Segunda-feira, 16
- Léo Santana
- Nathanzinho Lima
- Aldynha
- Serfano
- Lá Máquina
- DJ Eleízio
- Frank Lima
Terça-feira, 17
- Vintage Culture
- Zé Cantor
- Pagode da Mistura
- Elvis Oliveira
- Júnior Viana
- Thalys Ronnielle
- Amor a Mil
Programação – Carnaval de Aracati 2026 - Praia de Majorlândia
Sábado, 14
- Japinha
- Larissa Leite
Domingo, 15
- Lagosta Bronzeada
- Thiago Freitas
Segunda-feira,16
- Luís Marcelo & Gabriel
- Galícia
Terça-feira, 17
- Davizão
- Jeanzinho