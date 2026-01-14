Carnaval de Aracati 2026: confira programação completa de shows

Léo Santana, Daniela Mercury e Nathanzinho animam Aracati / Crédito: Alef Fera/Divulgação/ Reprodução/ Instagram/ Fernanda Barros/ O POVO

A Prefeitura de Aracati divulgou, nesta terça-feira, 13, a programação completa do Carnaval 2026, um dos mais tradicionais do Ceará. A grade de atrações mistura grandes nomes da música nacional, artistas populares do forró, do axé e da música eletrônica. A programação de shows promete movimentar a cidade entre os dias 13 a 17 de fevereiro, reunindo moradores, turistas e foliões de várias partes do País.

Leia Também | Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (16/01) a domingo (18/01) Entre os destaques anunciados estão Daniela Mercury, Léo Santana, Nathanzinho Lima, Zé Cantor, Melody e Vintage Culture, além de atrações que dialogam diretamente com o público local e regional, como Taty Girl, Lagosta Bronzeada, Junior Vianna e Marcos Lessa. A abertura oficial acontece na sexta-feira, 13, com O Kanalha dando início aos shows. No sábado, 14, a rainha do axé Daniela Mercury comanda a folia, acompanhada por Matheus Fernandes, Mateus Ximenes e Marcos Lessa. O domingo, 15, será marcado por uma programação intensa, com Melody, Taty Girl e Lagosta Bronzeada.