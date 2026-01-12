Carnaval 2026: Fortaleza terá aplicativo com programação

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-01-2026: Prefeito Evandro Leitão e Secretária da Cultura Helena Barbosa anuncia a nova progamação dos novos polos de carnavalno Paço Municipal. (Foto Samuel Setubal /O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Para quem gosta de se organizar para curtir a folia, o novo aplicativo "Farol" vai trazer a programação completa do ciclo carnavalesco de Fortaleza, com indicação de local, horário e atração em cada um dos 25 polos da capital cearense. LEIA TAMBÉM | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações

"Programação em tempo real, indicar os eventos por geolocalização, qual bairro, onde é que eu quero ir, para onde eu quero circular, você faz sua própria agenda", lista a secretária municipal Helena Barbosa sobre as funções do "Farol" em coletiva de imprensa realizada na manhã de segunda-feira, 12. LEIA TAMBÉM | Carnaval de Fortaleza 2026: Macaúba do Bandolim é o homenageado Helena Barbosa - que lidera a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) - ainda explicou que os usuários podem indicar o bairro de sua escolha e verificar a programação disponível perto do local. Olodum, Joelma e BaianaSystem são algumas das atrações do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/O POVO; Anderson Torres/Divulgação e Samuel Setubal/O POVO

A folia começa na sexta-feira, 16, e segue até pouco mais da metade de fevereiro. Entre as atrações confirmadas estão BaianaSystem, Banda Eva, Djonga, Jorge Aragão, Joelma, Tarcísio do Acordeon, Olodum e Chico César, Dudu Nobre, WIU, Fundo de Quintal, O Kannalha, Arlindinho, Noda de Caju e Olodum.

Aplicativo "Farol": como funciona? O aplicativo oferece a opção de favoritar a atração que o folião deseja assistir - podendo servir como um guia a partir dos gostos personalizados. "Fortaleza tem uma demanda, um carinho muito grande pelo Pré-Carnaval. Quando começa o Pré-Carnaval, começam as planilhas", disse Helena Barbosa durante a coletiva.