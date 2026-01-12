Carnaval 2026: Fortaleza terá aplicativo com programação

Carnaval 2026: Fortaleza terá aplicativo com programaçãoPrefeitura anuncia aplicativo para acompanhar programação do Carnaval de Fortaleza em tempo real nos 25 polos
Para quem gosta de se organizar para curtir a folia, o novo aplicativo "Farol" vai trazer a programação completa do ciclo carnavalesco de Fortaleza, com indicação de local, horário e atração em cada um dos 25 polos da capital cearense.
"Programação em tempo real, indicar os eventos por geolocalização, qual bairro, onde é que eu quero ir, para onde eu quero circular, você faz sua própria agenda", lista a secretária municipal Helena Barbosa sobre as funções do "Farol" em coletiva de imprensa realizada na manhã de segunda-feira, 12.
Helena Barbosa - que lidera a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) - ainda explicou que os usuários podem indicar o bairro de sua escolha e verificar a programação disponível perto do local.
A folia começa na sexta-feira, 16, e segue até pouco mais da metade de fevereiro. Entre as atrações confirmadas estão BaianaSystem, Banda Eva, Djonga, Jorge Aragão, Joelma, Tarcísio do Acordeon, Olodum e Chico César, Dudu Nobre, WIU, Fundo de Quintal, O Kannalha, Arlindinho, Noda de Caju e Olodum.
Aplicativo "Farol": como funciona?
O aplicativo oferece a opção de favoritar a atração que o folião deseja assistir - podendo servir como um guia a partir dos gostos personalizados.
"Fortaleza tem uma demanda, um carinho muito grande pelo Pré-Carnaval. Quando começa o Pré-Carnaval, começam as planilhas", disse Helena Barbosa durante a coletiva.
Segundo a secretária, os foliões costumam acompanhar a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza pelas planilhas feitas informalmente por pessoas interessadas em disponibilizar informação, e o aplicativo pode facilitar o acesso.
"É muito bacana, porque você populariza a informação comunicando de forma ágil, transparente e de fácil acesso", explica. Conforme Helena Barbosa, a Prefeitura está testando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual no aplicativo.
A data de lançamento do aplicativo, que estará disponível para Android e IOS gratuitamente, não foi divulgada.
(Com informações de Bianca Haynara/Especial para O POVO)