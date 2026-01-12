Carnaval de Fortaleza 2026: Macaúba do Bandolim é o homenageado

Macaúba do Bandolim é o grande homenageado do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza / Crédito: Jamille Queiroz/ Divulgação

Além da programação oficial, a Prefeitura de Fortaleza anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, o grande homenageado do Ciclo Carnavalesco 2026: o bandolinista e mestre da cultura Macaúba do Bandolim. Leia também | Carnaval de Fortaleza terá BaianaSystem e Olodum; veja atrações

Referência nacional no chorinho, o artista cearense nasceu em Fortaleza e tem mais de 60 anos de trajetória na música. Hoje, aos 82 anos, tem participação prevista na abertura do Carnaval da capital cearense, em 14 de fevereiro. Ele sobe ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema às 18h30min. Reconhecido como Tesouro Vivo e Mestre da Cultura, Macaúba do Bandolim tem importância na formação de novas gerações da música cearense, mantendo viva a tradição do bandolim no Ceará. Relembre | Macaúba do Bandolim recebeu homenagens de músicos na Caixa Cultural em 2023 Macaúba do Bandolim: “Identidade cultural de Fortaleza tem ele como referência” O anúncio da homenagem ao músico Macaúba do Bandolim foi feito no auditório do Paço Municipal nesta segunda-feira, 12. A coletiva foi apresentada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e pela secretária da Cultura do município, Helena Barbosa.

A titular da pasta destacou a relevância do cearense para a Cidade: “Pensamos muito sobre o homenageado. O Carnaval, assim como tudo que vai acontecer em 2026, vai ter como grande vitrine os 300 anos de Fortaleza. Era muito importante ter alguém que nasceu aqui, na Capital. O Macaúba é do bairro Rodolfo Teófilo e muito da parte da identidade cultural de Fortaleza tem ele como referência”. Macaúba do Bandolim é o grande homenageado do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza Crédito: Divulgação/ Jamille Queiroz Macaúba do Bandolim é o grande homenageado do Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza Crédito: Allan Bastos/Divulgação Ela acrescentou: “É muito bacana quando nos propomos a homenagear as pessoas em vida, para que elas tenham o prazer de ver sua arte reconhecida. O Carnaval é uma grande plataforma de projeção e muitos artistas de Fortaleza tem o Macaúba como diferença para produzir criativamente”.

