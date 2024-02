Pabllo Vittar encerra trio após foliões passarem mal com calor de SP

Devido ao forte calor em São Paulo, o trio elétrico da cantora Pabllo Vittar, de 30 anos, foi interrompido por volta de 16 horas deste domingo, 11. Foliões próximos ao trio passaram mal e precisaram de atendimento médico.

A temperatura média na capital paulista era de 30 °C no início da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O show de Pabllo Vittar, que estava fantasiada em homenagem a Joelma, começou às 14h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Empresas patrocinadoras do evento distribuíram chapéus e leques para amenizar os efeitos do calor. Também havia um espaço da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) com água gratuita disponível.