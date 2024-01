Preta Gil celebra cura do câncer em missa na Bahia

Nesta sexta-feira, 5, Preta Gil publicou em suas redes sociais cerimônia na qual celebra sua cura do câncer de intestino, junto a amigos e familiares

Após ter recebido alta do seu diagnóstico de câncer, em 2023, a artista Preta Gil celebra a sua cura com missa na histórica Igreja do Rosário dos Pretos, na Bahia.

A celebração contou com a presença de familiares e amigos da cantora, como Gilberto Gil, Flora Gil e Regina Casé. Nesta sexta-feira, 5, a artista utilizou suas redes sociais para agradecer pela cerimônia.

"Dia de agradecer pela minha vida ao lado da minha família, amigos e tanta gente que me quer bem! Eu sou uma mulher abençoada em poder estar aqui em Salvador, na primeira sexta-feira do ano, celebrando a vida, não só a minha, mas a de todos!", agradece Preta.