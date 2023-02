Carnaval 2023: foliões hesitam, mas retomam festas no Benfica

Primeiro dia de Carnaval teve bom público, apesar do começo tímido; domingo foi marcado por cortejo e presença massiva de foliões em espaços do Benfica

No sábado, 18, esta repórter chegou a brincar com os colegas ao iniciar a cobertura de Carnaval na Praça João Gentil, no Benfica. "Tem mais ambulante que folião", comentei.

Não por má qualidade da atração: a dupla Vanin e Nicinha tocava marchinhas tradicionais. Podem não ser o ritmo preferido de todo o mundo, mas não são músicas impopulares.

Já eram quase 14 horas — três horas após o início da programação — quando o local começou a encher. Naquele momento, Lorena Lyse encerrava o segundo show do dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a artista, o repertório considerou a hora da apresentação. "Um primeiro bloco bem para cima, depois uma aliviada; com o pessoal chegando, sobe de novo".

Com o tradicional Luxo da Aldeia na sequência, tarde e noite tiveram mais movimento. Apenas no dia seguinte, porém, a presença de foliões lembrou o pré-pandemia.

O Bloco Mambembe, que fechou o dia anterior, abriu o pólo Benfica no domingo, 19. Como se no sábado estivessem apenas "sentindo a água" do Carnaval, foliões já enchiam o espaço desde antes do almoço.

Fora da programação oficial, o cortejo "Solto na Buraqueira" percorreu ruas do antigo bairro Gentilândia — entre as avenidas 13 de Maio e Eduardo Girão, hoje parte do Benfica. Ao fim, o público migrou para a praça.

Nomes de peso como Maracatu Solar e Transacionais contribuíram para enterrar a hesitação. No fim da tarde de domingo, a praça que tinha menos de 50 pessoas na manhã do dia anterior estava lotada de festa.

No Benfica, mais que as quatro semanas de "aquecimento", o sábado foi o teste do primeiro Carnaval desde o começo da pandemia. O público hesitou, mas atendeu ao chamado da festa.

Mesmo com a ausência dos diversos cortejos que marcavam a região em anos anteriores, pode-se dizer com tranquilidade: o Carnaval do Benfica voltou. Espero que não precise ir embora novamente.

Mais sobre o Carnaval 2023

Sobre o assunto Carnaval em Paracuru tem menos público, mas devolve sorriso aos foliões

Arlindo e Zeca: Sapucaí tem homenagem a sambistas neste domingo

Carnaval: Ivete dirige por Salvador e buzina para foliões

Enquete: qual é o hit do Carnaval 2023? Vote aqui

Domingos Olímpio: volta dos maracatus tem emoção e problemas técnicos

Festa de Carnaval é marcada por capricho em fantasias e busca por segurança

Mercado dos Pinhões: Foliões usam placas para interagirem no primeiro Carnaval pós-pandemia

Carnaval 2023: Rio de Janeiro renasce com volta dos blocos de rua

Tags