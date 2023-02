Cortejo Solto na Buraqueira anima carnaval no bairro Benfica

Foliões deram a volta pelo bairro no final da manhã e fixam a festa no período vespertino no Buraco da Lúcia, na rua Adolfo Herbster

A cidade de Fortaleza conta com seis polos de apresentações públicas, mas a festa da manhã de domingo de Carnaval no bairro Benfica ficou por conta do Cortejo Solto na Buraqueira, antigo Sanatório Geral, na rua Adolfo Herbster.

Dezenas de foliões fizeram festa pelas ruas do bairro no início da manhã ao som das mais tradicionais marchinhas de carnaval e músicas brasileiras. Dentre os presentes, Daniele Nunes e Danilo Rocha, pais de primeira viagem do bebê Raul, de oito meses, ganharam um "vale Carnaval" e foram curtir no Cortejo.

Houve ainda fantasias políticas e inusitadas. A assistente social Ingryd Melina e o pesquisador Samuel Torquato se vestiram como Lula e Janja. Já Leonardo Ribeiro, 33, arquiteto e urbanista, sempre gosta de se fantasiar com uma temática diferente e desta vez levou a seguinte frase: "Cuscuz é do Nordeste".