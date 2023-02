Com início tímido, Carnaval de Fortaleza tem mais movimentação a noite

O primeiro dia de Carnaval depois do período mais intenso de uma pandemia que deixou os foliões sem festas nas ruas teve um começo tímido em Fortaleza. Pela manhã, poucas pessoas curtiam as programações. Com o passar do dia, mais brincantes começaram a encher os polos, com fantasias, plaquinhas, glitter e a vontade de curtir o momento tão aguardado pelos últimos dois anos.

Com festa para as crianças, o Passeio Público iniciou a programação da Capital com a banda Pacote de Biscoito. Os pais Victor e Aline Martins foram fantasiados com os filhos João Victor, 8, e Maria Júlia, 6, de peças de lego. Victor comemorou o retorno do Carnaval e disse que irão participar de todos os dias de festa. "Eles estavam muito ansiosos para curtir o Carnaval e a gente fica feliz de trazer eles", destacou.

Durante a manhã, famílias também aproveitavam as praias da Região Metropolitana da Capital. Taíba, em São Gonçalo do Amarante, e Icaraí, em Caucaia, registraram poucas pessoas e clima calmo. Em Paracuru, a volta do mela-mela animou foliões no período da tarde.

As marchinhas tradicionais começaram a embalar a Praça da Gentilândia, no Benfica, no início da tarde. No entanto, a movimentação aumentou após o axé tomar o palco do polo. O clima era tranquilo e familiar. Com o tema "Reencontro com a Alegria", o bloco Luxo da Aldeia também fez os foliões tirarem os pés do chão.

"Eles têm que conhecer o Luxo", disse a foliã Regislane Moraes, 35, que levou o marido colombiano Luis Posada Queiroga, 45, e a cunhada para curtir a festa na Praia de Iracema. Apesar de morar em Fortaleza há quatro anos, Luis ainda não teve a chance de viver o Carnaval de Fortaleza e pretende ir em todos os dias de festa.

Quem também se preparou para curtir de sábado a terça foi a cabeleireira e maquiadora Madonna, 43. Ela estava fantasiada de “unicórnio doida” no Mercado dos Pinhões."Levei dois meses para produzir o look na minha mini máquina de costura. Em cada dia de folia será uma fantasia: tigresa, bruxinha e mulher maravilha”, conta.

Conhecido como um dos polos mais lotados do pré-Carnaval, os Pinhões não teve a mesma movimentação no início da noite de sábado. Já na Mocinha, entre os Pinhões e a Praia de Iracema, a animação era palpável. Os sucessos compartilhados em milhões de vídeos no Tiktok, com coreografias viciantes, deram o tom da festividade. Os dois polos contaram com policiamento reforçado.

A procura pela segurança fez com que a nutricionista Paola Ribeiro e o advogado Ítalo Dias, ambos com 32 anos, optassem por uma festa privada. "Eu escolhi o Arena de Iracema porque é um local seguro, confortável e super acessível. Era um espaço que eu já conhecia”, disse Paola. O restaurante Tempero do Mangue, na Sabiaguaba, também teve programação privada neste sábado.

Na Praia de Iracema, polo com atrações locais e nacionais que fechou a festa do primeiro dia, apesar de movimentada, não registrou grande lotação. O público de jovens a idosos se agitava conforme a atração que subia ao palco. Uma atualização na programação que mudou o horário do show de Kátia Cilene fez com que uma foliã não conseguisse assistir a cantora.

