Carnaval 2023: acompanhe ao vivo o domingo de folia no Ceará

Fortaleza conta com seis polos com apresentações públicas, e ainda shows de artistas como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Seu Jorge e outros. Cobertura do O POVO conta ainda com correspondentes em Aracati, Paracuru e outros municípios

Após quatro semanas de Pré-Carnaval em Fortaleza, a Capital recebe, neste domingo, 19, o ápice do Ciclo Carnavalesco chega nos seis polos espalhados pela Capital: avenidas Olímpio, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil (Benfica), Mocinha, Mercado dos Pinhões e Passeio Público. Confira a programação completa do Carnaval de Fortaleza

Já o planejamento operacional está está dividido em cinco vertentes: trânsito, segurança, saúde, fiscalização e limpeza. A operação teve início no último sábado, 18, e será finalizada na terça-feira, 21. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 200 agentes estarão responsáveis, diariamente, pela organização do trânsito nos setes polos carnavalescos. Do total, cinco pontos contarão com uma operação especial.

Bloqueios no trânsito de Fortaleza

Desde sábado, 19, de 14h à 1h da manhã, o acesso ao Aterrinho da Praia de Iracema estará bloqueado para veículos. A interdição na Av. Beira-Mar compreenderá o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A rua João Cordeiro também estará bloqueada entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar. Neste trecho, estará proibido estacionar a partir das 7h da manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra grande operação acontece na Av. Domingos Olímpio, onde as arquibancadas já estão montadas para o tradicional desfile de Maracatu. A partir das 15h, do próximo sábado, 19, a via estará bloqueada entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. As interdições também se estenderão às vias de acesso, tendo início nas ruas Joaquim Magalhães e Antônio Pompeu. A previsão é de que a operação seja finalizada à 1h.

Para o Carnaval da Mocinha, o bloqueio se dará nas ruas João Cordeiro com Tenente Benévolo, Alfredo Prudente com Ten. Benévolo, Deputado Moreira da Rocha com Padre Pita e Pe. Climério com Antônio Augusto. A interdição também será das 14h à 1h da manhã.

Já o Mercado dos Pinhões terá o seu entorno bloqueado. A operação contempla as esquinas das ruas Visconde de Pelotas com Gonçalves Ledo, assim como as ruas Visconde de Pelotas com Nogueira Acioli. Os agentes estarão no local de 14h à meia-noite. Entretanto, estará proibido estacionar nas vias a partir das 8h da manhã.

Por fim, a Praça da Gentilândia, no Benfica, ficará interditada a partir das 10h na rua Waldery Uchoa com a avenida 13 de maio, assim como em três esquinas da rua Paulino Nogueira (rua Marechal Deodoro, rua Santo Antônio e rua João Gentil).

Segurança pública em Fortaleza

A segurança para os quatro dias de festa estará dividida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. Por parte do Poder Municipal, serão 696 agentes da Guarda Municipal envolvidos na operação. Ao todo, mais de 140 câmeras de videomonitoramento irão auxiliar o trabalho.

Já o Estado cederá 5.428 policiais militares, 313 policiais civis, 660 bombeiros militares, 140 profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e 302 servidores da SSPDS farão parte da operação, totalizando 6.839 agentes.

Cobertura do O POVO

A cobertura multimídia do O POVO contará com atualizações no O POVO Online, no impresso de domingo, 19, e quarta-feira, 22, com inserções na Rádio O POVO CBN, no Youtube e redes sociais do O POVO. A equipe se dividirá nos polos oficiais, buscando novidades, novos locais de folia, festas privadas e os shows na Praia de Iracema.

O Interior do Ceará também cai na folia e, nos quatro dias de evento, O POVO trará informações exclusivas de praias como Aracati, Paracuru, Taíba, Majorlândia, Presídio e Morro Branco.

Confira programação de domingo do Carnaval de Fortaleza 2023

Aterrinho da Praia de Iracema (Rua João Cordeiro, Aldeota)



17h- Pingo de Fortaleza

18h10- Banda Brasilis

20h20- Luxo da Aldeia

21h10- Zeca Baleiro

22h30- Geraldo Azevedo



Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro)

17h- DJ Ada Porã

17h40- Luiza Nobel

18h50- Luis da Viola

20h- Grupo DTF Elétrico





Benfica (Rua João Gentil)

11h- Bloco Mambembe

13h- Dj Silas

13h30- Transacionais

15h40- Nick Sol

18h40- Lidia Maria Bloco do Prazer 20h- Jean Dumont



Mocinha (Rua Padre Climério, 140, Meireles)

16h30- Anderson Monteiro

18h30- Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Passeio Público (Rua Dr. João Moreira - Centro)

9h- Bloquinho Aquarela

10h40- Banda Pacote de Biscoito



Avenida Domingos Olímpio

Maracatus

18h40 - Maracatu Nação Baobab

19h20 - Maracatu Nação Fortaleza

20h - Maracatu Vozes da África

20h40 - Maracatu Rei de Paus

21h20 - Maracatu Nação Pici

22h00 - Maracatu Nação Iracema

22h40 - Maracatu Az de Ouro

Encerramento - Bloco Unidos da Cachorra







Confira ao vivo as atualizações sobre o Carnaval 2023 em Fortaleza e praias do Ceará

Tags