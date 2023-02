Carnaval: Ivete dirige por Salvador e buzina para foliões

No terceiro dia de Carnaval em Salvador, a cantora Ivete Sangalo foi dirigindo até o local onde se apresentaria, na tarde de sábado, 18. Ao longo do percurso, a 'Veveta' baixou os vidros do carro e buzinou para foliões nas ruas, surpreendendo os fãs.

A cena inesperada não foi reconhecida pelas pessoas que andavam nas ruas da capital baiana, na região da Canela. Mas, ao perceberem quem dirigia o veículo, os foliões começaram a gritar o nome da cantora: "Ivete! Ivete!"

A cantora se apresentou no Carnaval de Salvador na tarde de sábado com o trio Coruja, às 15h45min da tarde. O trio do circuito Dodô (Barra/Ondina) contou com outras atrações como Leo Santana e Daniela Mercury.

