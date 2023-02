No Benfica, bloco Luxo da Aldeia anima foliões no primeiro dia de Carnaval

Repórter Anuário do Ceará

O primeiro dia de Carnaval em Fortaleza foi marcado por muita animação na Praça da Gentilândia, no Benfica. O reencontro dos foliões com a folia, que não era vivida há dois anos por conta da pandemia de Covid-19, foi o tempero especial para animar os brincantes.

Uma das atrações do dia, a banda Couros e Metais deu o tom no início da festa, alegrando a multidão que ia se formando aos poucos, ao som de frevo e muitas marchinhas carnavalescas. O clima estava tranquilo e muito familiar com a participação de crianças e idosos.

Com o tema "Reencontro com a Alegria", o bloco Luxo da Aldeia subiu ao palco para fazer os foliões tirarem os pés do chão. Muito aguardado e aclamado pelo público, o bloco também homenageou o músico Tarcísio Sardinha, falecido em 2022.

Bruno Perdigão de Oliveira, um dos organizadores e músico do bloco Luxo da Aldeia, fala sobre a expectativa da retomada do Carnaval em Fortaleza. "É uma mistura de emoções. O Carnaval é momento de extravasar todas essas emoções e viver esse momento de alegria, de êxtase. A expectativa é que esse seja o melhor Carnaval que a gente já fez", conclui.

Como não poderia faltar, as fantasias elevaram o nível da festa. Muitas pessoas foram vestidas de personagens como deuses gregos, mulher-maravilha, onças, caveiras, flores e muito brilho.

O policiamento na área dava uma sensação de segurança, o que levou muitas famílias a levarem filhos e idosos para curtir a festa. Além da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), policiais militares e o Corpo de Bombeiros estavam no local.

A família de Alberto Rivelino, 52, curtiu a festa na Praça da Gentilândia no clima do filme Avatar. Todos os anos a família se reúne para celebrar o Carnaval em Fortaleza e já pensam nos personagens que vão reproduzir. A filha de Alberto, Ana Sofia, 17, foi quem caracterizou todos para a festa. A família já tem a programação de fantasias para os próximos dias: Thundercats e Fred Mercury. Sobre a alegria do retorno ao Carnaval, Rosa Filizola, 43, comenta: "o Carnaval daqui só perde para o de Olinda".

Família curte carnaval caracterizada em Fortaleza (Foto: Cristina Brito / O POVO)



