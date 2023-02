Festa de Carnaval é marcada por capricho em fantasias e busca por segurança

Após dois anos de restrições causadas pela pandemia de Covid-19 também os eventos privados de Carnaval voltaram com força total em 2023.

Esse foi o caso, por exemplo, da Arena de Iracema que contou com lotação máxima no primeiro dia de folia e reuniu cerca de 1.100 foliões. O espaço tenta reproduzir o ambiente de bloco de rua em local controlado e com o apelo adicional da segurança.

A nutricionista Paola Ribeiro e o advogado Ítalo Dias, ambos com 32 anos, estiveram entre os que optaram por uma festa privada de Carnaval. "Eu escolhi porque é um local seguro, confortável e super acessível. Era um espaço que eu já conhecia", afirmou Paola.

A nutricionista Paola Ribeiro e o advogado Ítalo Dias, ambos com 32 anos (Foto: Adriano Queiroz)



"A gente pretende vir os quatro dias de Carnaval. Tem muitas atrações, mas a nossa expectativa maior é pelas apresentações dos DJs Saulo Torres e Dino", emendou Ítalo. O casal, contudo, não dispensou a roda de samba que abriu a festa, com a banda Batuque do Dipas.

O gosto pelo Carnaval, contido por dois anos de pandemia, uniu no mesmo espaço, a videomaker Indira Brígido, 29, e as amigas Marina Lima, 28, fotógrafa; Thaís Silveira, 29, arquiteta; além das professoras de dança Lícia Xavier e Débora Camargo, de 21 e 28 anos, respectivamente.

Elas tiveram a ideia de representar os versos iniciais do sucesso "Fogo e Paixão" em forma de fantasias temáticas. Luz, raio, estrela, luar, manhã de sol e muita irreverência foram as marcas registradas do quinteto. "Depois que surgiu a ideia, foi a semana costurando e agora é aproveitar, ainda mais essas duas primeiras horas em que a caipirinha é grátis", disse Raio, ou melhor, Indira.

A fantasia do gerente de projetos João Luiz Uchôa, 37, é repetida nos últimos cinco carnavais e foi comprada por ele para a festa de Halloween, mas é inconfundível (ou quase isso). "Eu comprei essa fantasia do Bisonho, do Ursinho Pooh, mas tem gente que confunde com o burrinho do Shrek. Para mim está valendo! Pode ser qualquer personagem, mas acho que próximo ano vou escolher outra", brinca João.

João Luiz Uchôa, 37, é gerente de projetos (Foto: Adriano Queiroz)



Ele diz que não conhecia o espaço Arena de Iracema, que fica na Av. Monsenhor Tabosa, mas que amigos haviam falado sobre a semelhança com o Vila Camaleão. "Essa é uma avenida muito importante na história da cidade que poderia ser melhor aproveitada e virar de repente um polo gastronômico. Eu amo Carnaval e quero curtir muito aqui, hoje, e um lugar diferente a cada dia, Benfica, Praia de Iracema, etc", planeja.

A alegria e a irreverência no Carnaval não fizeram o contador Thiago Vasconcelos, 23, se esquecer do cenário politico brasileiro atual, na hora de escolher a fantasia. "A ideia acho que veio do desejo da maioria do povo brasileiro. Tem muita coisa para ser paga e cada dia aparece mais coisa", ressalta, ao se referir às suspeitas de práticas que vão da negligência com a pandemia, passando pelo apoio a atos golpistas por parte do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que viajou para os Estados Unidos no fim do ano passado e ainda não voltou.

Thiago Vasconcelos, 23 anos, é contador (Foto: Adriano Queiroz)



Como no programa de TV preferido da designer gráfica Monike Bento, de 29 anos, mesmo no Carnaval, ter um local para descansar, conversar e recarregar as baterias antes da próxima festa é essencial.

Monike Bento, de 29 anos, designer gráfica foi ao carnaval fantasiada de Maria Bonita com um grupo de amigos (Foto: Adriano Queiroz)



"É legal ter esse espaço pra dar uma relaxada. A escolha da minha fantasia é pela frase do Fred Nicácio do BBB que virou meme", diz Monike, em referência ao bordão "Eu tenho sangue de Maria Bonita".

Paulo Carvalho, um dos diretores da Arena de Iracema, lembrou que a ideia de ter um espaço que reproduzisse o clima de carnaval de rua surgiu em 2019 e que acabou sendo interrompido pela pandemia.

“Na época, estava muito fervilhando o pré-carnaval e a gente sentiu falta de ter um espaço que tivesse essa mesma movimentação, mas com segurança”, disse Paulo.

“Seria um local com qualidade de atendimento e aí veio a ideia de criar a arena dentro de um ciclo carnavalesco, dando conforto para o público”, acrescentou.

“Voltamos cheios de novidades, fizemos reforma em banheiro, palco novo, bares novos e deu super certo”, comemorou o empresário.

