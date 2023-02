Enquete: qual é o hit do Carnaval 2023? Vote aqui

Diversos gêneros musicais ocupam o topo das paradas do Brasil no Carnaval de 2023. Vote na música que vem marcando as festas e escolha o maior hit do Carnaval

Em todos os Carnavais, sempre há aquela música que não para de tocar. Seja nos bloquinhos, nas festas em casa ou nos pré-carnavais, uma música é mais marcante que as outras.

Em 2023, o Carnaval está de volta, após dois anos de restrições devido à pandemia de Covid-19, e as músicas estilo chiclete, que não saem da cabeça, também.

Para celebrar o retorno das festas - e para emplacar o hit do Carnaval - muitos artistas deixam para lançar suas músicas novas no período entre o fim de um ano e o começo do outro, para que dê tempo das pessoas ouvirem e curtirem a música até o Carnaval.

Atualmente, uma das formas mais práticas de conseguir transformar uma música em hit é pelas redes sociais. Músicas que viram coreografia no aplicativo de vídeos Tiktok, por exemplo, vêm sendo as mais ouvidas no Brasil.

Na sua opinião, qual é a melhor música do Carnaval 2023? Vote na enquete do O POVO para escolher seu hit preferido, que marcou a volta da folia depois de dois anos de isolamento.

Enquete: vote no hit do Carnaval 2023

