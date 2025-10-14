1º cearense a escalar o Everest ganha filme em festival no Rio

Documentário que conta a história de Rosier Alexandre será lançado na mostra de cinema Rio Mountain Festival, em 16 de outubro / Crédito: Ian Ruas/Divulgação

Nascido em um casebre de taipa no sertão cearense, Rosier Alexandre ganhou repercussão ao se tornar o 15º brasileiro e o primeiro nordestino a chegar ao cume do Everest. Recontando essa trajetória, sob a direção do cineasta Ian Ruas, o documentário “O Engraxate Que Escalou o Everest” estreia na mostra de cinema Rio Mountain Festival, em sessão única nesta quinta-feira, 16, no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB).

Filmado em quatro países e três continentes, o filme conecta depoimentos de grandes nomes do montanhismo mundial a cenas impactantes de expedições em condições extremas. Segundo a produção, a equipe de filmagem enfrentou condições tão desafiadoras quanto as do protagonista, dentre elas uma tempestade, em abril de 2024, que prendeu a equipe de gravação por dias em Dubai. Na ocasião da estreia, após a exibição, haverá uma palestra do montanhista, que nos últimos anos também tem atuado como palestrante e consultor organizacional, ajudando as pessoas a encontrarem seus próprios “Everests”. Ele comanda a formação “Nada Menos que o Everest”, que será aberta ao público e gratuita, no dia 19 de outubro, às 17 horas, antecipando o encerramento do festival. Os ingressos poderão ser retirados no site do CCBB a partir das 9 horas do dia da palestra.

Rosier Alexandre: relembre a trajetória do alpinista que chegou ao cume do Everest Descendente de uma família de agricultores, Rosier Alexandre Saraiva Filho nasceu na zona rural do Ceará, em um pequeno casebre de taipa. Antes de concluir a faculdade e trabalhar com consultoria, atuou como agricultor até os 15 anos, desempenhando paralelamente funções como engraxate e vendedor de frutas. Além do Everest, foi o primeiro alpinista do Norte/Nordeste a escalar o Aconcágua (6.962 m), uma das maiores montanhas da Terra fora da Ásia.

Também se consagrou como o primeiro alpinista do Norte/Nordeste a escalar o Ojos del Salado (6.893 m), considerado o vulcão mais alto da Terra. Em 2014, durante sua primeira expedição ao Everest, ocorreu uma avalanche que matou 16 xerpas (grupo étnico tibetano), incluindo três de sua equipe. Em decorrência das condições, o governo do Nepal cancelou todas as expedições e, com isso, Rosier adiou a conclusão do Projeto Sete Cumes.