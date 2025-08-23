Desfiles de moda apresentam inspirações do sertão cearense e da sustentabilidade social no Mistura Senac

Às 20h, a coleção “Sertões Místicos” foi apresentada com inspirações da Caatinga, a cultura do Sul do Ceará e a fauna local. Em seguida, os estudantes do Senac Juazeiro apresentaram “Phachamama”, que refletiu sobre o impacto humano na natureza, as evoluções tecnológicas atuais e a sustentabilidade.

Na segunda noite do Mistura Senac, realizada nessa sexta-feira 22, dois desfiles de moda apresentaram as produções das turmas de estilista de moda, modelista e costureiro das unidades do Senac de Iguatu, no Centro-Sul, e Juazeiro do Norte, no Cariri.

“Esse é o papel da moda, propor reflexão, esse desconforto na sociedade, repensar as coisas e demonstrar um potencial criativo e uma valorização cultural também”, afirmou Daniele Caldas, gestora da área de moda e beleza do Senac Ceará.

O evento envolveu cerca de 150 pessoas, desde a concepção das peças até os bastidores do desfile. Ao todo, 32 modelos se apresentaram e encantaram os espectadores na Praça La Favorita. Daniele Caldas explicou que a mostra integra o trabalho de estudantes e professores do Senac. “É uma maneira da gente agregar várias áreas dentro de um grande festival. A beleza e a moda vão se complementando para a gente abrilhantar o evento”.



O estudante Mateus Lima, do Senac Iguatu, participou da confecção da coleção “Sertões Místicos” e viajou com a equipe até Juazeiro do Norte para expor as produções. “É muito gratificante, já é a segunda vez que apresento a coleção. Apresentei a primeira na minha cidade e fui convidado novamente para apresentar”.

Neste sábado, 23, a coleção “Alvorecer do Sertão”, produzida pelo Senac Sobral, será apresentada a partir das 20h.