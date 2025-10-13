Cantora cearense Jord Guedes celebra carreira com show comemorativo

Cantora e compositora Jord Guedes comemora duas décadas na música com show especial no Cineteatro São Luiz / Crédito: Lucas Gomes/Divulgação

Completar duas décadas na arte se dá muito mais do que apenas ter talento, mas preservar anos de entrega, admiração, competência e, sim, amor ao ofício. Para Jord Guedes, ao avaliar sua história como musicista, o “tempo e a vivência proporcionam maturidade, mas é necessário constância e muita dedicação”. A cantora e compositora cearense chega, em 2025, aos 20 anos de carreira, numa trajetória iniciada ainda no Crato, sua cidade natal, se estabelecendo em Fortaleza e cruzando outros diversos palcos pelo País.

Leia também | Cacá Carvalho traz a Fortaleza espetáculo inédito sobre o tempo Nesta quarta-feira, 15, a artista comemora o sucesso com o show “20 Anos de Sonho e de Som”, evento que integra o projeto Dentro do Som, do Cineteatro São Luiz, local onde irá ocorrer a apresentação, marcada para iniciar às 19 horas. Na ocasião, a cearense irá apresentar um repertório especial com canções autorais lançadas durante a carreira, além de composições de artistas diversos que somam à sua trajetória enquanto mulher e nordestina, resultando em uma grande festa de ritmos e estilos musicais. “Avalio esses 20 anos como sendo de muito aprendizado e interações musicais, refletindo um espalhamento de uma mensagem que diz do meu lugar no mundo como mulher e caririense. Ser compositora é viver a solitude e a coletividade em momentos distintos, os quais se apresentam nos momentos de criação musical e de produção e divulgação dessa musicalidade. Ou seja, muitos passaram por essa trajetória até aqui, deixaram suas marcas nessa construção, e eu sou extremamente grata por isso”, reflete Jord em entrevista ao Vida&Arte.

O momento no equipamento cultural localizado no Centro terá acompanhamento da banda As Ritas, composta integralmente por instrumentistas mulheres: Joyce Farias, Joana Lima, Dândara Marquês, Naira Lopes e Clarisse Melo. A presença do grupo reflete os anos artísticos de Jord, o qual sempre pôs a luta feminista em lugar de destaque. “Lembro de mim criança, no Crato, discutindo questões e levantando situações, me contrapondo a comentários machistas, sem nem mesmo saber ou ter ouvido falar no que era feminismo”, relembra. Citando suas composições autorais que abordam a temática que atravessa sua vida particular, a artista acrescenta que não apenas suas letras, mas também “interações artísticas” e projetos vão tratar as “mulheres das mais diversas realidades e de situações vividas por nós”.

Leia também | Mostra leva caravana de artistas cearenses em turnê por Portugal Prometendo um show com “muita emoção”, Jord Guedes irá convidar para o palco nomes especiais da música do Ceará, que vão confraternizar o trabalho artístico do Estado. “Toda essa gente maravilhosa tem um trabalho musical incrível, seja cantando, compondo, tocando, fomentando cultura e atuando na educação musical. São nomes de extrema importância no nosso cenário, com que tive a honra de trabalhar em algum momento de minha trajetória, e me darão esse presente, subindo comigo ao palco do Cine São Luiz para essa celebração tão significativa, que além de marcar 20 anos de minha trajetória como cantora e compositora, será realizada na véspera de meu aniversário, o que coroa as comemorações e traz a cereja do bolo”, antecipa a artista.