Livro de cearense é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura

Livro de cearense é finalista do Prêmio São Paulo de LiteraturaObra "Rio sangue", de Ronaldo Correia de Brito, é finalista na categoria Melhor Romance de 2024 da 18ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura
Na última terça-feira, 30, foram divulgados os finalistas da 18ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, concurso considerado o maior do país para publicações do gênero. Entre os nomes selecionados, está o cearense Ronaldo Correia de Brito, com o romance “Rio Sangue”.
Radicado em Recife, onde cursou Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, Ronaldo já foi vencedor do prêmio pelo qual está indicado. Em 2009, recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura com o livro “Galileia”, romance que narra a trajetória de três primos que atravessam o sertão cearense para visitar o avô, um patriarca de uma família numerosa e decadente.
Neste ano, Ronaldo concorre com outros nove trabalhos em Melhor Romance. A obra que ele inscreveu, “Rio Sangue”, recria um Brasil mitológico, onde a vontade dos homens se impõe por meio da força. O livro foi lançado pela Editora Alfaguara e está disponível a partir de R$ 67,40 na Amazon Prime.
O resultado do concurso será anunciado em 24 de novembro, por meio de uma cerimônia na Biblioteca Parque Villa-Lobos, equipamento da cidade de São Paulo.
Tanto para a categoria de Ronaldo, Melhor Romance de 2024, quanto para o segmento Melhor Romance de Estreia de 2024, os vencedores receberão o prêmio de R$ 200 mil.