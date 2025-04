Escritor cearense lança livro "Everest segundo Bozoka" nesta quinta, 10

O cearense Francisco José Cavalcante Façanha, lança livro "Everest segundo Bozoka" , contando sobre sua jornada pela pelo Tibet, China, até sua chegada no acampamento base 1 do Monte Everest. O evento vai reunir convidados para coquetel na BMW Haus Motors, nesta quinta-feira, 10, às 18 horas.

Filho de dona Neusa, uma boleira do Monte Castelo, e de seu Luís Façanha, funcionário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bozoca, hoje com 64 anos, conta que o maior desejo dele é estimular as pessoas a resgatarem sonhos da infância e adolescência e a buscarem realizações pessoais.

"Esse Everest que eu retrato não é por ser a montanha física mais alta do mundo, são esses pequenos Everestes que a gente encontra no nosso dia a dia, essas pequenas dificuldades da nossa vida que podem ser resolvidas, bastando você ter estratégia, ter calma e ter motivação [...] O ser humano é como uma motocicleta, uma bicicleta, ele precisa estar em movimento. Você precisa ter algo para resolver todos os dias na sua vida. Você precisa ter uma meta para atingir, um sonho para realizar, um propósito", contou o autor.

A obra também aborda os desafios enfrentados, como a distância da família, os males da altitude e o confronto com o sistema de vigilância da China no Tibet.

No livro, o autor compartilha os pilares que sustentam suas jornadas: uma fé forte em Deus, foco, persistência e constância. Bozoka ressalta que a constância é fundamental, complementando a persistência ao longo do tempo.

Já aos 9 anos, ele idealizava uma viagem de moto de Fortaleza para São Paulo: "Foi me dando aquela ideia, eu vou rasgar no meio desse mundo e eu vou sair por aí, e eu não vi a hora de viajar".

Posteriormente, ele começou a realizar viagens profissionais com patrocínio, conciliando sua paixão por motocicletas com o desejo de escrever e compartilhar suas experiências. Hoje, ele se define como um "motociclista escritor", reconhecendo a intersecção dessas duas paixões em sua vida.

Bozoka tem outros seis livros publicados. Seu primeiro, Na Trilha dos Incas, lançado em 2001, tem como foco a cultura do motociclismo e a segurança dos motociclistas.

Em 2006, publicou o livro Sobrevivência no Trânsito Para Motociclistas. Um guia para evitar acidentes, que teve sua segunda edição revisada e ampliada em 2019. O autor também lançou Uma Aventura Gelada, em 2006, e dois livros em 2011, expedição VAZ Canadá e Meu Mundo Pelo Retrovisor.

Além de sua literatura, ele é criador do Bozoka Moto Safety System, um método que visa prevenir acidentes por meio da antecipação, sendo amplamente reconhecido por suas contribuições à segurança no trânsito. Em reconhecimento ao seu trabalho, recebeu uma comenda do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) de Segurança no Trânsito para Motociclistas.

40 anos de expedições estradas a fora

Com mais de 40 anos de experiência nas estradas, Bozoka é pioneiro em várias áreas do motociclismo, sendo o primeiro piloto do mundo a percorrer de moto o trajeto que vai do Alasca até a Antártica. Em outras seis expedições, ele foi de Fortaleza até Machu Picchu no Peru, ida e volta, em 2000. Percorreu o Oiapoque, em 2005.

Percorreu sobre a estrada de gelo em Yellowknife, no Canadá a 35 graus negativos, em 2011. Em 2019 fez a Expedição BR 116 Brasil, indo de Fortaleza até o Jaguarão-RS. Em 2023 ele realizou a Expedição nas Trilhas do Dragão, realatada no livro "Everest segundo Bozoka".

Chamado de louco por alguns, Bozoka destaca a importância de sempre ter um bom planejamento, visualizando sempre três soluções para cada problema.

Ele afirma que qualquer pessoa pode enfrentar seu próprio Everest com ousadia, fé, foco, persistência e constância. O livro apresenta um homem real que sente medo, solidão, chora e enfrenta dificuldades, tornando sua jornada inspiradora e acessível.