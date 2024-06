Drone faz o primeiro "delivery" no Monte Everest, a mais de 6 mil metros de altura

O drone conseguiu entregar cilindros de oxigênio e suprimentos para alpinistas que estavam no Monte Everest Crédito: Reprodução/ YouTube DJIDelivery

Uma empresa de tecnologia da China realizou o primeiro "delivery" a alpinistas que estavam no Monte Everest. Eles conseguiram transportar seis cilindros de oxigênio, além de 1,5 kg de suprimentos em uma altitude de quase 6 mil metros. A fabricante DJI informou que seu drone, o FlyCart 30, saiu da base do Everest para outro acampamento superior. No total, o monte está a 8.849 metros no nível do mar e o drone conseguiu subir 5.364 metros, de acordo com o site South China Morning Post. A entrega ocorreu na última quarta-feira, 5, e o feito começou a repercutir internacionalmente no começo deste fim de semana. O percurso feito tende a ser bastante desafiador por causa das baixas temperaturas e ventos forte.