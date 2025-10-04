Professor cearense recebe diploma da Academia Mundial de Ciências

A linha de pesquisa mais recente adotada pelo professor Antônio Gomes estuda a aplicação de nanomateriais de carbono para a recuperação de solos áridos / Crédito: Arquivo pessoal

O professor Antônio Gomes, docente do Departamento de Física da Universidade do Ceará (UFC), em Fortaleza, recebeu o diploma de membro da Academia Mundial de Ciências (The World Academy of Sciences - TWAS). A solenidade foi realizada durante a 17ª Conferência Geral da Academia Mundial de Ciências, promovida entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, no Rio de Janeiro.