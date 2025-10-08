Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Centenas de alpinistas são resgatados do Monte Everest após forte tempestade de neve

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Cerca de 900 alpinistas, guias e outros funcionários que ficaram presos por uma tempestade de neve no fim de semana no lado chinês do Monte Everest, chegaram a locais seguros, informou a televisão estatal da China na terça-feira, 7. Uma forte tempestade atingiu a área na noite de sábado, cortando o acesso ao local onde os alpinistas estavam acampados em barracas a mais de 4.900 metros de altitude.

Ao todo, 580 alpinistas e mais de 300 guias, pastores de iaques e outros trabalhadores ficaram presos.

Cerca de 350 alpinistas conseguiram descer até o meio-dia de segunda-feira, 6, e o restante chegou na terça-feira, informou a mídia estatal chinesa, citando o governo local.

Alguns caminhantes teriam sofrido hipotermia, e a agência oficial de notícias Xinhua informou que cerca de uma dúzia deles foi escoltada até um ponto de encontro por equipes com alimentos, medicamentos, aquecimento e suprimentos de oxigênio.

A área do Monte Everest foi temporariamente fechada.

A tempestade ocorreu durante um feriado nacional chinês de uma semana que termina nesta quarta-feira, 8.

No vizinho Nepal, um alpinista sul-coreano morreu em uma tempestade no fim de semana perto do cume do Mera Peak, uma montanha do Himalaia com 6.476 metros ao sul do Everest. /AP

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

