As séries mais aguardadas para 2026 nos streamings

Do humor ao mistério, as séries mais aguardadas para 2026 nos streamingsDe grandes franquias a novas apostas, plataformas aquecem o catálogo para um 2026 cheio de lançamentos. Confira as séries mais esperadas do próximo ano
O ano novo vem chegando e, com ele, um fôlego renovado para o universo das séries. 2026 promete movimentar o streaming com novidades que vão desde apostas fresquinhas até o retorno de queridinhas do público.
Prepare-se para um mix de novos rostos ganhando destaque, tendências surgindo e títulos muito aguardados finalmente dando as caras.
Mesmo sem confirmação oficial, algumas produções já começaram as gravações, e isso já é motivo suficiente para ficar de olho.
Entre elas, o live-action de Scooby-Doo, a continuação de Ladrões de Drogas (Apple TV) e a temporada final de Com Carinho, Kitty (Netflix).
A seguir, veja todas as séries aguardadas para o próximo ano em cada streaming:
Séries esperadas para 2026: Netflix
- Bridgerton (4ª temporada)
- Minha vida com a família Walter (3ª temporada)
- Custe o que Custar
- Dele & Dela
- The Boyfriend (2ª temporada)
- Os Sete Relógios de Agatha Christie
- O Amor Pode Ser Traduzido?
- Patinando no Amor
- The Real Housewives
- One Piece: a série (2ª temporada)
- Avatar: o último mestre do ar (2ª temporada)
- Com carinho, Kitty (3ª temporada)
- Virgin River (7ª temporada)
- Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft
- Berlim (2ª temporada)
- Doces Magnólias (4ª temporada)
- The Witcher (5ª temporada)
Séries esperadas para 2026: Globoplay
- Emergência 53
- Jogada de risco
- Pablo e Luisão (2ª temporada)
- Minha mãe com seu pai (2ª temporada)
- Juntas e separadas
- Vermelho sangue (2ª temporada)
- Os outros (3ª temporada)
- Sessão de terapia (6ª temporada)
- Arcanjo renegado (5ª temporada)
Séries esperadas para 2026: HBO
- Euphoria (3ª temporada)
- Stuart Fails to Save the Universe (spin-off de “The Big Bang Theory”)
- The Pitt
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Dona Beja (remake de novela brasileira)
- O Cavaleiro dos Sete Reinos (2ª temporada)
- Duna: a profecia (2ª temporada)
- House of dragons (3ª temporada)
Séries esperadas para 2026: Prime Video
- Dexter: Ressurreição
- Fallout (2ª temporada)
- As bruxas de Mayfair (3ª temporada)
- The Walking Dead: Dead City (3ª temporada)
- Entrevista com o Vampiro (3ª temporada)
- O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (3ª temporada)
- Reacher (4ª temporada)
Séries esperadas para 2026: Apple TV
- Ruptura
- Ted Lasso
- Silo (3ª temporada)
- Bad Monkey, de Carl Hiaasen (2ª temporada)
- Shrinking (3ª tempporada)
- O Estúdio (2ª temporada)
- Ladrões de Drogas (2ª temporada)
Séries esperadas para 2026: Disney+
- Abbott Elementary (5ª temporada)
- Vision Quest
- Demolidor: Renascido (2ª temporada)
- Paradise (2ª temporada)
- Amor da Minha Vida
- Xógum: a glória saga do Japão
- Impuros (série brasileira - 6ª temporada)
- Ahsoka (2ª temporada)
- The Bear (5ª temporada)
Séries esperadas para 2026: Paramount+
- Star Trek: Starfleet Academy
- Espíritos Malignos (3ª temporada)