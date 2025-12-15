Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As séries mais aguardadas para 2026 nos streamings

Do humor ao mistério, as séries mais aguardadas para 2026 nos streamings

De grandes franquias a novas apostas, plataformas aquecem o catálogo para um 2026 cheio de lançamentos. Confira as séries mais esperadas do próximo ano
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ano novo vem chegando e, com ele, um fôlego renovado para o universo das séries. 2026 promete movimentar o streaming com novidades que vão desde apostas fresquinhas até o retorno de queridinhas do público.

Prepare-se para um mix de novos rostos ganhando destaque, tendências surgindo e títulos muito aguardados finalmente dando as caras.

Mesmo sem confirmação oficial, algumas produções já começaram as gravações, e isso já é motivo suficiente para ficar de olho.

Entre elas, o live-action de Scooby-Doo, a continuação de Ladrões de Drogas (Apple TV) e a temporada final de Com Carinho, Kitty (Netflix).

A seguir, veja todas as séries aguardadas para o próximo ano em cada streaming:

Séries esperadas para 2026: Netflix

  • Bridgerton (4ª temporada)
  • Minha vida com a família Walter (3ª temporada)
  • Custe o que Custar
  • Dele & Dela
  • The Boyfriend (2ª temporada)
  • Os Sete Relógios de Agatha Christie
  • O Amor Pode Ser Traduzido?
  • Patinando no Amor
  • The Real Housewives
  • One Piece: a série (2ª temporada)
  • Avatar: o último mestre do ar (2ª temporada)
  • Com carinho, Kitty (3ª temporada)
  • Virgin River (7ª temporada)
  • Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft
  • Berlim (2ª temporada)
  • Doces Magnólias (4ª temporada)
  • The Witcher (5ª temporada)

Séries esperadas para 2026: Globoplay

  • Emergência 53
  • Jogada de risco
  • Pablo e Luisão (2ª temporada)
  • Minha mãe com seu pai (2ª temporada)
  • Juntas e separadas
  • Vermelho sangue (2ª temporada)
  • Os outros (3ª temporada)
  • Sessão de terapia (6ª temporada)
  • Arcanjo renegado (5ª temporada)

Leia mais

Séries esperadas para 2026: HBO

  • Euphoria (3ª temporada)
  • Stuart Fails to Save the Universe (spin-off de “The Big Bang Theory”)
  • The Pitt
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Dona Beja (remake de novela brasileira)
  • O Cavaleiro dos Sete Reinos (2ª temporada)
  • Duna: a profecia (2ª temporada)
  • House of dragons (3ª temporada)

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Séries esperadas para 2026: Prime Video

  • Dexter: Ressurreição
  • Fallout (2ª temporada)
  • As bruxas de Mayfair (3ª temporada)
  • The Walking Dead: Dead City (3ª temporada)
  • Entrevista com o Vampiro (3ª temporada)
  • O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (3ª temporada)
  • Reacher (4ª temporada)

Leia mais

Séries esperadas para 2026: Apple TV

  • Ruptura
  • Ted Lasso
  • Silo (3ª temporada)
  • Bad Monkey, de Carl Hiaasen (2ª temporada)
  • Shrinking (3ª tempporada)
  • O Estúdio (2ª temporada)
  • Ladrões de Drogas (2ª temporada)

Séries esperadas para 2026: Disney+

  • Abbott Elementary (5ª temporada)
  • Vision Quest
  • Demolidor: Renascido (2ª temporada)
  • Paradise (2ª temporada)
  • Amor da Minha Vida
  • Xógum: a glória saga do Japão
  • Impuros (série brasileira - 6ª temporada)
  • Ahsoka (2ª temporada)
  • The Bear (5ª temporada)

Séries esperadas para 2026: Paramount+

  • Star Trek: Starfleet Academy
  • Espíritos Malignos (3ª temporada)

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Netflix Max Prime Video Disney+

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar