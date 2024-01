HBO: Grazi Massafera rebate comparações a Maitê Proença em remake

Protagonista da próxima série original da HBO Max, Grazi Massafera rebateu críticas e comparações de sua nova personagem com a vivida por Maitê Proença em 1986.

O momento ocorreu no domingo, 3, após Grazi publicar uma foto caracterizada como Dona Beja e um seguidor a comparar com a versão original.

“Dona Beja eternizada por Maitê”, escreveu o rapaz. Em respostas ao comentário do seguidor, Grazi rebateu: “Eu não quero chegar aos pés da Maitê porque Maitê é inspiração! Essa atriz é outra atriz, labutando, dando o melhor do seu trabalho pra fazer outra Beja que honre a Maitê, mas que conte Beja com o olhar de 2023”.