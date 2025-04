Entenda o final e a cena pós-créditos de Demolidor: Renascido

Demolidor: Renascido é a nova série do personagem da Marvel / Crédito: Divulgação/Disney

O último episódio da primeira temporada de "Demolidor: Renascido" foi ao ar nesta semana. Disponível no Disney+, a produção traz de volta uma série anteriormente cancelada. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A produção encerrou a leva de episódios com diferentes acontecimentos e deixou diversas pontas soltas para o futuro. O POVO explica a seguir o final, a cena pós-créditos e o que pode acontecer na segunda temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atenção: o texto abaixo traz spoilers da série.

"Demolidor: Renascido": explicação do final No nono e último episódio da temporada, o prefeito Wilson Fisk tomou diversas medidas para obter o controle da cidade de Nova York. Após falhar na tentativa de assassinar Matt Murdock, Fisk matou o comissário Phil Gallo com as próprias mãos. Instalado no porto de Red Hook, o Rei do Crime prendeu no local quem tentou desafiá-lo, a exemplo de Frank Castle (o Justiceiro) e Jack Duquesne (Espadachim e padrasto da heroína Kate Bishop, a Gaviã Arqueira). Acompanhado de Karen, o Demolidor desistiu de invadir o local no momento em questão. Fisk anunciou a "Iniciativa de Ruas Mais Seguras", proibindo a atividade de vigilantes e instaurando um toque de recolher na cidade. O vilão celebrou juntamente com sua esposa, Vanessa.

Enquanto isso, o Demolidor reuniu alguns de seus aliados no bar da Josie, afirmando que não desistirá de reconquistar a cidade e de frustrar os planos do prefeito Fisk. "Vingadores Doomsday": com elenco completo, SAIBA TUDO sobre o filme da Marvel

"Demolidor: Renascido": explicação da cena pós-créditos

Como é recorrente em produções da Marvel, a série do Demolidor traz uma cena pós-créditos. Nela, Frank Castle está preso por Fisk e aparece conversando com um guarda que é seu fã. Frank engana o guarda e quebra o braço dele para iniciar a sua fuga.

A cena pode levar ao enredo do especial do Justiceiro, que foi confirmado pelo Disney+. Ainda que o especial traga uma história em outro momento da trajetória do personagem, o Justiceiro deve marcar presença na segunda temporada da série do Homem sem Medo. "Demolidor: Renascido": quando estreia a segunda temporada? Confirmada pela Marvel, a segunda temporada da nova série do Demolidor já teve as suas gravações iniciadas e chega em 2026. Dario Scardapane, showrunner da produção, afirmou em rede social que a estreia acontecerá no mês de março. Marvel 85 anos: os super-heróis que revolucionaram da HQ ao cinema; LEIA "Demolidor: Renascido": o que esperar da segunda temporada? No momento em que Matt reúne seus aliados, surgem personagens como Karen, Cherry e alguns policiais. Para a segunda temporada, além do Justiceiro, é possível que os Defensores retornem: Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, como foi visto na série do grupo.