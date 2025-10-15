Quarta temporada de 'Bridgerton' ganha data de estreia e teaser

Quarta temporada de 'Bridgerton' ganha data de estreia e teaserA 4ª temporada da saga terá oito episódios, disponibilizados em duas datas separadas em 2026
A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 13, a data de estreia da aguardada quarta temporada de “Bridgerton”. Dividido em duas partes, com quatro episódios cada, o novo volume da saga será lançado nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro de 2026.
Além disso, a plataforma de streaming liberou um teaser que mostra um pouco dos capítulos inéditos.
Desta vez, o irmão protagonista será Benedict Bridgerton (Luke Thompson), segundo filho da família Bridgerton, que, apesar de testemunhar a felicidade conjugal dos irmãos, reluta em se envolver emocionalmente.
A terceira temporada da série estreou em maio de 2024, o que significa uma espera de quase dois anos pela continuação da história, adaptada da série de oito romances sobre a família Bridgerton, escrita por Julia Quinn.
A terceira temporada também havia sido lançada em duas partes separadas. Criticada por muitos e elogiada por outros, alguns fãs apoiam esse modelo de lançamento, pois argumentam que ele permite saborear os episódios, em vez de assisti-los todos de uma vez no modelo de maratona.
O que se sabe sobre a quarta temporada de “Bridgerton”
A quarta temporada de “Bridgerton” será uma adaptação do terceiro romance da série escrito por Julia Quinn, com foco no romance entre Benedict (Luke Thompson) e Sophie, nova personagem interpretada por Yerin Ha.
Como mostram as cenas do teaser, os dois irão se conhecer em um baile de máscaras e, mesmo sem ver ao certo o rosto um do outro, a química irá surgir.
O elenco da nova temporada conta ainda com diversos outros nomes, como Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley) e Simone Ashley (Kate Sharma).