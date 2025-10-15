Quarta temporada de 'Bridgerton' ganha data de estreia e teaser

A 4ª temporada da saga terá oito episódios, disponibilizados em duas datas separadas em 2026

Além disso, a plataforma de streaming liberou um teaser que mostra um pouco dos capítulos inéditos .

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 13, a data de estreia da aguardada quarta temporada de “Bridgerton” . Dividido em duas partes, com quatro episódios cada, o novo volume da saga será lançado nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro de 2026.

Desta vez, o irmão protagonista será Benedict Bridgerton (Luke Thompson), segundo filho da família Bridgerton, que, apesar de testemunhar a felicidade conjugal dos irmãos, reluta em se envolver emocionalmente.

A terceira temporada da série estreou em maio de 2024, o que significa uma espera de quase dois anos pela continuação da história, adaptada da série de oito romances sobre a família Bridgerton, escrita por Julia Quinn.

A terceira temporada também havia sido lançada em duas partes separadas. Criticada por muitos e elogiada por outros, alguns fãs apoiam esse modelo de lançamento, pois argumentam que ele permite saborear os episódios, em vez de assisti-los todos de uma vez no modelo de maratona.

O que se sabe sobre a quarta temporada de “Bridgerton”

A quarta temporada de “Bridgerton” será uma adaptação do terceiro romance da série escrito por Julia Quinn, com foco no romance entre Benedict (Luke Thompson) e Sophie, nova personagem interpretada por Yerin Ha.