Larissa Manoela viverá Carmen Miranda em cinebiografia

Larissa Manoela viverá Carmen Miranda em cinebiografiaAtriz é confirmada como protagonista de "Pra Você Gostar de Mim", longa dirigido por Bruno Barreto, com filmagens previstas para 2026
Larissa Manoela será a responsável por levar às telas a história de Carmen Miranda (1909-1955), um dos maiores ícones da cultura brasileira.
A atriz foi escolhida para protagonizar o longa “Pra Você Gostar de Mim”, dirigido por Bruno Barreto.
A informação foi confirmada pelo próprio cineasta em entrevista ao jornal O Globo, que divulgou a novidade.
Barreto contou que a escolha de Larissa nasceu durante as gravações de “Traição Entre Amigas”, comédia dramática recém-lançada nos cinemas e que marca a primeira parceria entre os dois.
No filme, a atriz interpreta uma estudante de artes cênicas que faz um teste justamente para viver Carmen Miranda, coincidência que, segundo o diretor, ajudou a consolidar a decisão.
“A personagem dela faz um teste para viver Carmen Miranda, e agora ela vai ser a Carmen”, afirmou ao Globo.
Carmem Miranda e “Pra Você Gostar de Mim”
O projeto é antigo para o cineasta: a cinebiografia é um desejo que ele nutre desde 1974, quando lançou “A Estrela Sobe”, adaptação inspirada no início da trajetória da artista.
Agora, o filme deve entrar em fase de preparação em abril de 2026, com início de filmagens previsto para julho.
A obra vai retratar a passagem de Carmen pelos Estados Unidos e, segundo Barreto, será um drama centrado na identidade e nos conflitos que marcaram sua carreira.
As gravações devem ocorrer majoritariamente no Brasil, mas o diretor pretende filmar também em locações nos EUA. Ele tenta, inclusive, autorização para registrar cenas na casa onde Carmen viveu em Los Angeles, preservada até hoje.
O papel já havia circulado por outros nomes, como Tatá Werneck, que por anos esteve associada ao projeto, e Anitta, que também chegou a ser cotada.
Agora, Larissa assume oficialmente a missão de interpretar a “Pequena Notável”.
A atriz celebrou a nova parceria com Barreto e a oportunidade de revisitar uma das figuras mais emblemáticas da música e do cinema brasileiros.
“Foi ótimo trabalhar com o Bruno. Toda a troca com ele foi muito valiosa. Gostamos muito de trabalhar juntos e ficamos com esse desejo de repetir a dose em breve”, afirmou ao Globo.
“Se depender do que vivemos em ‘Traição Entre Amigas’, com certeza será mais uma parceria especial”.