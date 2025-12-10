Larissa Manoela viverá Carmen Miranda em cinebiografia

Carmen Miranda ganhará cinebiografia estrelada por Larissa Manoela / Crédito: Reprodução/Instagram (@larissamanoela)

Larissa Manoela será a responsável por levar às telas a história de Carmen Miranda (1909-1955), um dos maiores ícones da cultura brasileira.

A atriz foi escolhida para protagonizar o longa “Pra Você Gostar de Mim”, dirigido por Bruno Barreto.

Barreto contou que a escolha de Larissa nasceu durante as gravações de “Traição Entre Amigas”, comédia dramática recém-lançada nos cinemas e que marca a primeira parceria entre os dois. No filme, a atriz interpreta uma estudante de artes cênicas que faz um teste justamente para viver Carmen Miranda, coincidência que, segundo o diretor, ajudou a consolidar a decisão.

“A personagem dela faz um teste para viver Carmen Miranda, e agora ela vai ser a Carmen”, afirmou ao Globo. Carmem Miranda e “Pra Você Gostar de Mim” O projeto é antigo para o cineasta: a cinebiografia é um desejo que ele nutre desde 1974, quando lançou “A Estrela Sobe”, adaptação inspirada no início da trajetória da artista. Agora, o filme deve entrar em fase de preparação em abril de 2026, com início de filmagens previsto para julho.

A obra vai retratar a passagem de Carmen pelos Estados Unidos e, segundo Barreto, será um drama centrado na identidade e nos conflitos que marcaram sua carreira. As gravações devem ocorrer majoritariamente no Brasil, mas o diretor pretende filmar também em locações nos EUA. Ele tenta, inclusive, autorização para registrar cenas na casa onde Carmen viveu em Los Angeles, preservada até hoje. O papel já havia circulado por outros nomes, como Tatá Werneck, que por anos esteve associada ao projeto, e Anitta, que também chegou a ser cotada.