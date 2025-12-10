Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Larissa Manoela viverá Carmen Miranda em cinebiografia

Larissa Manoela viverá Carmen Miranda em cinebiografia

Atriz é confirmada como protagonista de "Pra Você Gostar de Mim", longa dirigido por Bruno Barreto, com filmagens previstas para 2026
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Larissa Manoela será a responsável por levar às telas a história de Carmen Miranda (1909-1955), um dos maiores ícones da cultura brasileira.

A atriz foi escolhida para protagonizar o longa “Pra Você Gostar de Mim”, dirigido por Bruno Barreto.

Leia Também | Raphael Montes lança novo thriller com adaptação pela Netflix

A informação foi confirmada pelo próprio cineasta em entrevista ao jornal O Globo, que divulgou a novidade.

Barreto contou que a escolha de Larissa nasceu durante as gravações de “Traição Entre Amigas”, comédia dramática recém-lançada nos cinemas e que marca a primeira parceria entre os dois.

No filme, a atriz interpreta uma estudante de artes cênicas que faz um teste justamente para viver Carmen Miranda, coincidência que, segundo o diretor, ajudou a consolidar a decisão.

“A personagem dela faz um teste para viver Carmen Miranda, e agora ela vai ser a Carmen”, afirmou ao Globo.

Carmem Miranda e “Pra Você Gostar de Mim”

O projeto é antigo para o cineasta: a cinebiografia é um desejo que ele nutre desde 1974, quando lançou “A Estrela Sobe”, adaptação inspirada no início da trajetória da artista.

Agora, o filme deve entrar em fase de preparação em abril de 2026, com início de filmagens previsto para julho.

A obra vai retratar a passagem de Carmen pelos Estados Unidos e, segundo Barreto, será um drama centrado na identidade e nos conflitos que marcaram sua carreira.

As gravações devem ocorrer majoritariamente no Brasil, mas o diretor pretende filmar também em locações nos EUA. Ele tenta, inclusive, autorização para registrar cenas na casa onde Carmen viveu em Los Angeles, preservada até hoje.

O papel já havia circulado por outros nomes, como Tatá Werneck, que por anos esteve associada ao projeto, e Anitta, que também chegou a ser cotada.

Agora, Larissa assume oficialmente a missão de interpretar a “Pequena Notável”.

A atriz celebrou a nova parceria com Barreto e a oportunidade de revisitar uma das figuras mais emblemáticas da música e do cinema brasileiros.

“Foi ótimo trabalhar com o Bruno. Toda a troca com ele foi muito valiosa. Gostamos muito de trabalhar juntos e ficamos com esse desejo de repetir a dose em breve”, afirmou ao Globo.

“Se depender do que vivemos em ‘Traição Entre Amigas’, com certeza será mais uma parceria especial”.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar