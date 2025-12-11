Filme de comédia com Fernanda Montenegro ganha trailer

Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos protagonizam filme de comédia sobre asssalto / Crédito: Divulgação/Laura Campanella

O filme "Velhos Bandidos" ganhou o primeiro trailer na quarta-feira, 10. O elenco conta com nomes como Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Vera Fischer, e marca a despedida de Fernanda Montenegro dos cinemas. LEIA TAMBÉM | 'Vitória': conheça a história real de filme estrelado por Fernanda Montenegro



No estilo dos "heist films" ("filmes de assalto", em português), a produção une comédia e ação na história que traz Montenegro e Fontoura como ladrões de banco. Na trama, os atores interpretam o casal Marta e Rodolfo. Saturados da vida de aposentados, eles decidem recrutar os jovens assaltantes Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta) para pôr em ação um elaborado plano de roubar um banco. O grande obstáculo do quarteto, entretanto, é o detetive Oswaldo (Lázaro Ramos). No encalço dos criminosos, ele está obstinado a impedir que o assalto aconteça. Veja o trailer:

