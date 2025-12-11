Filme de comédia com Fernanda Montenegro ganha trailer

Filme de comédia com Fernanda Montenegro ganha trailerFernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos estrelam o filme de comédia 'Velhos Bandidos'; veja trailer
O filme "Velhos Bandidos" ganhou o primeiro trailer na quarta-feira, 10. O elenco conta com nomes como Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Vera Fischer, e marca a despedida de Fernanda Montenegro dos cinemas.
No estilo dos "heist films" ("filmes de assalto", em português), a produção une comédia e ação na história que traz Montenegro e Fontoura como ladrões de banco. Na trama, os atores interpretam o casal Marta e Rodolfo.
Saturados da vida de aposentados, eles decidem recrutar os jovens assaltantes Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta) para pôr em ação um elaborado plano de roubar um banco.
O grande obstáculo do quarteto, entretanto, é o detetive Oswaldo (Lázaro Ramos). No encalço dos criminosos, ele está obstinado a impedir que o assalto aconteça.
Veja o trailer:
"Velhos Bandidos" é dirigido por Claudio Torres, filho de Fernanda Montenegro e mesmo diretor de "O Homem do Futuro", estrelado por Wagner Moura, e "A Mulher Invisível", com Luana Piovani e Selton Mello.
O elenco do novo filme do diretor esteve reunido na sexta-feira, 5, em painel de lançamento na CCXP -evento de cultura pop que ocorre anualmente em São Paulo.
Na ocasião, os atores compartilharam bastidores das gravações, falaram sobre seus personagens e fizeram declarações uns aos outros, protagonizando momentos de emoção e descontração. O filme tem previsão de estreia nos cinemas para março de 2026.