BTS, Blackpink e mais k-pop na trilha sonora de ‘Com carinho, Kitty’

"Com Carinho, Kitty" tem trilha sonora composta com músicas do k-pop; série da Netflix traz músicas do BTS, Blackpink, Twice, Seventeen, Jeon Somi, Wonho, Bibi, Stray Kids, Itzy e mais

“Com Carinho, Kitty” estreou nesta quinta-feira, 18, no streaming da Netflix e já conquistou diversos fãs.

A série – que é um spin-off da franquia “Para todos os Garotos que já Amei” – acompanha Kitty, irmã mais nova de Lara Jean, e traz Anna Cathcart no papel principal.

Diferente da trilogia de filmes, a série é ambientada na Coreia do Sul e, por isso, não poderia deixar de ter músicas do k-pop na trilha sonora.

De BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice, Seventeen e ITZY, a produção do streaming conta com diversas canções famosas entre os fãs do gênero sul-coreano.

Além dos grupos de maior sucesso, músicos solistas também integram a trilha sonora de “Com Carinho, Kitty”.

Jeon Somi, Wonho, Bibi, Dabin e Miso são alguns dos nomes de artistas sul-coreanos que possuem músicas na série original da Netflix.

Confira a listagem com as músicas de artistas e grupos do k-pop que participam da trilha sonora de "Com Carinho, Kitty", nova série original da Netflix.

“Com Carinho, Kitty”: confira a trilha sonora de K-Pop

“Telepathy” - BTS

“Pink Venom” - BLACKPINK

“You Never Know” - BLACKPINK

“Darl+ing” - SEVENTEEN

“HOT” - SEVENTEEN

“I Can’t Stop Me” - TWICE

“Venom” - Stray Kids

“Maniac” - Stray Kids

“B[oo]m-Boxx” - ITZY

“Icy” - ITZY

“HANN (Alone in Winter)” - (G)I-DLE

“Stay This Way” - fromis_9

“No good reason” - Everglow

“BAAM” - Momoland

“Dumb Dumb” - Jeon Somi

What You Waiting For - Jeon Somi

“XOXO” - Jeon Somi

“Best Shot” - Wonho

“The Weekend” - 88rising & BIBI

“Smoke Signals” - Dabin

“Alone” - Miso

“Run Away” - Mona

“cocoa” - Sweet the Kid

“DANCE!” - Nakwon

“Comes & Goes” - La Felix

“Dazed & Confused” - Glen Check

“Rainbow Freestyle” - Juju B Goode

“Time Machine” - Juju B Goode

“Deeper Than the Dark” - Love X Stereo

“Retrologue 2020” (feat Yun Hee Won) - Edge of Silence

“Monologue” - Edge of Silence feat. Yun Hee Won

“Pink Sky Complex” - Edge of Silence feat. Zuddi

“Y DON’T U” (feat Clams Casino & Take A Daytrip) - Park Hye Jin



“Com Carinho, Kitty”: escute a trilha sonora de K-Pop

