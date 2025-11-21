O POVO e FDR realizam II Prêmio Literário Demócrito Rocha

Com as categorias prosa de ficção, poesia e ensaio social, as obras premiadas vão ser publicadas em audiolivro e e-book pelas Edições Demócrito Rocha (EDR)

Focado na produção literária do Ceará, a premiação busca incentivar autores locais e contribuir para a concepção de histórias que abordem o estado .

Ocorre nesta segunda-feira, 24, a cerimônia de entrega do II Prêmio Literário Demócrito Rocha , promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) .

Com início às 19 horas, o evento acontece no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na sede do Grupo de Comunicação O POVO, localizada no bairro José Bonifácio.

Na segunda edição, a premiação tem como tema “A relação do cearense com a geografia da sua terra”, sejam elas no sertão, nas serras ou no litoral, com ênfase em reflexões sobre identidade, território e pertencimento.

Com 52 obras inscritas e 33 selecionadas para a etapa final, o prêmio contempla três categorias: prosa de ficção (romance, livro de contos ou crônicas), poesia (livro de poemas) e ensaio social (texto reflexivo ou de pesquisa com base em temas sociais).

As três obras premiadas terão projeto gráfico e ilustrações originais desenvolvidos pelas Edições Demócrito Rocha (EDR), responsável pela revisão, pela diagramação e pelo formato final das publicações.