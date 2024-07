Vida&Arte e EDR abrem inscrição para Prêmio Literário; saiba mais

Edições Demócrito Rocha (EDR) lança 1ª edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha focada na cultura popular e tradições do Ceará

A Edições Demócrito Rocha (EDR), juntamente com o Vida&Arte, estão com inscrições abertas para a primeira edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha. Focado na produção literária do Ceará, a premiação busca incentivar autores locais e contribuir para a concepção de histórias que abordem o Estado.

Iniciada nesta quarta-feira, 10, as inscrições são realizadas de forma on-line via site da Fundação Demócrito Rocha (FDR) e ficam abertas até o dia 25 de julho, última quinta-feira do mês.

Estreando em 2024, o Prêmio é uma das novas ações do Palco Vida&Arte, projeto do Grupo de Comunicação O POVO de fomento à cultura e arte do Ceará, na vertente de literatura.