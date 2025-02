Regionalismo e modernidade cearenses se encontram em obra ganhadora do I Prêmio Literário Demócrito Rocha

A obra é a quarta publicação do autor e reúne textos escritos ao longo de 15 anos de sua carreira / Crédito: Tarcisio Filho/Divulgação

“O açude é uma construção humana que tenta colocar, no meio da seca, a água. Essa transgressão do humano na natureza para que haja vida naquele lugar tem tudo a ver com os textos”. É assim que Lúcio Flávio Gondim descreve “Açudes”, livro de sua autoria ganhador da categoria Prosa do I Prêmio Literário Demócrito Rocha, em 2024. O concurso integra o Projeto Palco Vida & Arte, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) e das Edições Demócrito Rocha (EDR). Em 10 contos, a obra mescla tanto aspectos sertanejos quanto metropolitanos em histórias que mostram ao leitor que a fronteira entre esses espaços está longe de ser bem delimitada. “O Açudes é um livro que coloca em tensão o que a gente entende como sertão e como uma cultura mais cosmopolita. Como esses ambientes se encontram? Você não sabe se está lendo um livro de contos mais regionalista, com histórias da Capital intercaladas, ou um livro cosmopolita, que traz histórias de outros espaços. É entender esse lugar de fronteira como um lugar de potência”, indica Lúcio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A obra é a quarta publicação do autor e reúne textos escritos ao longo de 15 anos de sua carreira. Natural de Quixeramobim, Lúcio relata que “Açudes” celebra essas origens, enquanto reflete os tradicionais “causos” da cultura popular por meio do aspecto curto e da prosa cativante dos contos.

“A base do gênero literário conto é a própria cultura popular. São histórias vividas, recontadas, então tem um diálogo muito grande com as nossas memórias ancestrais, sertanejas. Mesmo na cultura metropolitana, somos banhados por essa sabedoria”, declara. Para ele, o Projeto Palco Vida e Arte abre portas para a literatura cearense, segmento que representa cada vez mais uma resistência à cultura de massa, principalmente em uma realidade onde existem poucos leitores e muitas dificuldades para a circulação de livros. Por meio do seu trabalho, o objetivo de Lúcio é passar a simples mensagem de que “ler é bom”. “Qualquer texto que leve a uma reflexão, a uma profundidade, é resistência. Então, é uma alegria muito grande receber esse prêmio, porque, por essa falta de leitores e por uma ausência de crítica literária, sobretudo no Ceará, a gente não tem o feedback. E, ao ser selecionado num concurso desses, você tem um aval de que você escreve minimamente bem”, finaliza.

Sobre o Projeto Palco Vida e Arte O Palco Vida & Arte nasceu com o propósito de fomentar a cultura através da aproximação do público com as obras e artistas do Ceará, levando em conta os benefícios que a arte e a cultura conferem ao bem-estar geral das pessoas e entendendo que a cultura é um dos principais elementos que constituem a identidade do indivíduo e sua inserção em uma comunidade ou nação. Na quinta edição da iniciativa, o “Palco Vida & Arte: Letras e Livros” apresentou lives e programas de TV sobre a produção literária cearense, um caderno especial, matérias com gestores públicos, escritores e editoras e o I Prêmio Literário Demócrito Rocha. Confira os ganhadores de cada categoria: Categoria Poesia

