Prêmio literário abre inscrições gratuitas: recompensa de R$5mil

O Prêmio Caminhos da Leitura, com inscrições abertas a partir do dia 22, seleciona novos nomes da literatura nacional em uma competição

O Prêmio Caminhos de Literatura está com inscrições abertas no período do dia 22 de julho a 21 de agosto. A inscrição é gratuita.



Voltado exclusivamente para obras do gênero romance, a obra vencedora será publicada pela Editora Dublinense. A editora, de Porto Alegre (RS), traz em seu catálogo nomes como Natália Borges Polesso, Carol Bensimon, Julia Dantas, Rogério Pereira e Samir Machado de Machado.

Além da publicação, a premiação inclui o pagamento de R$5 mil reais e uma mentoria particular com Henrique Rodrigues, doutor em Letras pela PUC (RJ) e curador do prêmio. A mentoria aborda temas como carreira e mercado literário.