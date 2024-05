Prêmio Literário Biblioteca Nacional abre inscrições; saiba mais

Autores vencedores do Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024 vão receber R$ 30 mil; inscrições ocorrem até dia 11 de julho

Celebrando a produção literária do País, o Prêmio da Biblioteca Nacional busca fomentar e apreciar a qualidade das obras publicadas em todo o território nacional.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024. Realizada pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN), instituição vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), a premiação deste ano irá gratificar os vencedores de cada categoria com R$ 30 mi l.

Com inscrições abertas até o dia 11 de julho, autores independentes também podem participar da premiação, desde que suas obras tenham registro no Depósito Legal e possuam o número de ISBN (International Standard Book Number) impresso.

As obras inscritas serão avaliadas por uma comissão julgadora especialista em cada área literária. Na ocasião, os encarregados vão avaliar com base em qualidade literária, originalidade, contribuição à cultura nacional, criatividade no uso de recursos gráficos e excelência na tradução.

O autor da obra selecionada em 1º lugar de cada categoria irá receber o prêmio no valor de R$ 30.000. O resultado será divulgado até o dia até 22 de novembro no Diário Oficial da União e no site da Biblioteca Nacional.

Conheça as categorias do Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024:

Conto (Prêmio Clarice Lispector)



Ensaio Literário (Prêmio Mário de Andrade)



Ensaio Social (Prêmio Sérgio Buarque de Holanda)



Histórias de tradição oral (Prêmio Akuli)



Histórias em quadrinhos (Prêmio Adolfo Aizen)



Ilustração (Prêmio Carybé)



Literatura Infantil (Prêmio Sylvia Orthof)



Literatura Juvenil (Prêmio Glória Pondé)



Poesia (Prêmio Alphonsus de Guimaraens)



Projeto Gráfico (Prêmio Aloísio Magalhães)



Romance (Prêmio Machado de Assis)



Tradução (Prêmio Paulo Rónai)

Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2024