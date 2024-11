Fundação Demócrito Rocha celebra cultura cearense com prêmio literário

5ª edição do Palco Vida&Arte foi marcada pela entrega do primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha Crédito: AURÉLIO ALVES

Os jardins doendereço de número 282 da Avenida Aguanambi, sede do Grupo de Comunicação O POVO, foram palco de uma noite de amor à literatura. Nesta terça-feira, 12, a 5ª edição do Palco Vida&Arte foi marcada pela entrega do primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha, ação do projeto Letras e Livros que já chega como novo marco da cultura cearense. A premiação evidenciou a produção de escritores cearenses ou radicados no Ceará nos gêneros Ensaio Social (pesquisa), Prosa de Ficção (romance, livro de contos ou livro de crônicas) e Poesia (livro de poemas).

A noite de comemoração começou com apresentações de grupos populares como o Tambor das Marias, celebração da cultura ancestral por meio do Tambor de Crioula, e o grupo de dança indígena Cunhã Itapeva, que usou seus movimentos também para militar também a favor da demarcação de terras indígenas.

Thamyres de Souza, Lúcio Flávio Gondim e Cícero Emerson do Nascimento Cardoso foram contemplados com as honrarias nas categorias Ensaio Socia, Prosa de Ficção e Poesia, respectivamente. “Que a gente saia daqui com muita vontade de ler, porque precisamos tornar o número de leitores proporcional ao de escritores, eventos literários e livros”, celebrou Lúcio Flávio ao receber o prêmio. Cada um terá direito a R$ 3 mil em direitos autorais, publicação de um livro com as obras vencedoras e a produção de um audiobook. Foram 51 inscritos no total, com obras autorais que trouxeram conteúdos voltados para a cultura popular, literatura de cordel, histórias orais e escritas de comunidades indígenas, afro-brasileira, quilombolas e ciganas. Fomento público e privado

O primeiro Prêmio Literário da Fundação Demócrito Rocha contou com apoio cultural da Enel Ceará e institucional da Secretaria da Cultura do Ceará, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.