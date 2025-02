Culinária e tradição se encontram em livro vencedor do I Prêmio Literário Demócrito Rocha

O livro conta a história de três gerações de mulheres caririenses e sua relação com a culinária a partir de três pratos tradicionais da região. / Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

Quando a culinária cearense se entrelaça com a literatura, nasce uma obra capaz de despertar memórias, provocar reflexões e aquecer corações. É o caso de “Comida de Encanto”, livro da jornalista e escritora caririense Thamyres de Souza, que conquistou o primeiro lugar no I Prêmio Literário Demócrito Rocha, na categoria Ensaio Social. O prêmio integrou as ações do “Palco Vida & Arte: Letras e Livros”, que, em sua quinta edição, celebrou a produção literária cearense com uma série de lives e programas de TV, além da edição de um caderno especial e matérias para o ambiente virtual destacando autores, editoras e gestores públicos do Estado e os desafios do setor.

Thamyres de Souza, jornalista e escritora. Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal “Ao observar o papel que o cozinhar ocupa na vida da minha mãe e das minhas tias, que sempre contaram com a cozinha para sustentar a si e às suas famílias, percebi que existia nesse ofício uma forma de empoderamento bem diferente do que geralmente é associado ao ato de cozinhar”, explica a autora. Por meio de três receitas emblemáticas — Caldo de Juazeiro, Tapioca do Crato e Galinha de Barbalha —, Thamyres dá voz às mulheres do Cariri e regiões vizinhas, tecendo uma cartografia afetivo-culinária que entrelaça tradição, identidade e pertencimento.

A ideia para o livro surgiu como um trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Universidade Federal do Cariri (UFCA), conta a jovem. Nele, ela utiliza a linguagem ensaística para provocar reflexões sobre como podemos ressignificar mecanismos de dominação, transformando-os em ferramentas de libertação. Além de explorar as histórias de três mulheres do Cariri cearense e suas relações com a cozinha, Comida de Encanto mergulha em temas como classe, gênero, raça, tradição, fé, contos e saberes populares. "Ensaios de suma relevância, tanto como repositório histórico quanto agente promotor de saberes periféricos", afirma a escritora Fernanda Muller, docente do curso de Letras e do curso de Pós-graduação em Letras na UFC e jurada da categoria ao lado de Alexandre Barbosa, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP).

“É fundamental que tenhamos cada vez mais prêmios como este, uma vez que a produção literária no Brasil, no Ceará e no Nordeste são super vastas. Temos muitos talentos e muitas histórias lindas que só precisam de uma oportunidade como essa para que alcancem mais pessoas e causem transformações em nossa sociedade e nas vidas de quem escreve e de quem lê”, enfatiza Thamyres de Souza. Como parte da premiação, Comida de Encanto foi publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR) e está disponível para compra no site da editora.

