Obra vencedora do I Prêmio Literário Demócrito Rocha celebra Juazeiro do Norte

Um livro nascido de uma honrada intimação: em 2009, o escritor Émerson Cardoso foi questionado por Ariano Suassuna se existia algum romanceiro sobre Juazeiro do Norte, cidade natal de Émerson. Ao responder a pergunta com incerteza, Suassuna logo indicou: “Pois pronto! Você não disse que é metido a poeta? Escreva um romanceiro sobre a sua cidade!". Dito e feito. Nascia, assim, “Romanceiro Juazeirense em duplas jornadas”, obra ganhadora da categoria Poesia do I Prêmio Literário Demócrito Rocha, em 2024. O concurso integra o Projeto Palco Vida & Arte, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) e das Edições Demócrito Rocha (EDR).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A publicação começou a ser produzida em 2012, sendo, desde então, escrita e reescrita por Émerson. A obra vencedora do prêmio é composta pelos romanceiros “Romanceiro do Horto” e “Romanceiro do Reisado” e integra um conteúdo ainda maior: a segunda parte do livro "Romanceiro do Norte Juazeiro", formado por três partes de vários poemas dedicados à história, à memória e ao imaginário da cidade.

“A cidade de Juazeiro do Norte está em mim com tal intensidade que eu decidi escrever um livro de poesia para homenageá-la. Desejo tornar os valores identitários de minha terra natal conhecidos e, sobretudo, quero dizer que a poesia permanece viva e precisa de acolhimento, compartilhamento e apreciações sensíveis, tendo em vista que o "mundo", por vezes, retira de nós o direito à contemplação do que é belo”, reflete Émerson. Estilo escolhido pelo autor, o "romanceiro" é um conjunto de "romances”. Na poesia, o gênero, de origem ibérica, tem a base centrada no uso de alguns componentes formais, como redondilha maior, musicalidade e rimas; e conteudísticos, com a construção narrativa em versos. Ainda que apaixonado pela tradição da poesia rimada e metrificada, Émerson não deixa de se reinventar. “Pensei em trazer tradição e modernidade para essa poesia. Busco reunir no livro textos que apresentam aparente obediência à forma quando, em verdade, se rebelam quando o fazem com um olhar sensível ao que é experimento, reconfiguração conteudístico-formal e renovação da linguagem”, explica.

Para o escritor, o Projeto Palco Vida & Arte cria espaço de valorização das tradições populares, abre caminhos para autores contemporâneos divulgarem seus trabalhos e dá oportunidade de publicação e divulgação de livros de artistas cearenses. "Receber o I Prêmio Literário Demócrito Rocha foi algo gratificante demais para minha vida literária. É a legitimação de um trabalho que vem sendo realizado há alguns anos e que, com esse prêmio, alcança um novo horizonte de possibilidades", destaca.