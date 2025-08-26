Inscrições para o II Prêmio Literário Demócrito Rocha estão abertas; iniciativa foca na cultura cearense

Grupo de Comunicação O POVO realiza a segunda edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha / Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Em busca de obras inéditas cearenses nas categorias de ficção, poesia e ensaio social, o Grupo de Comunicação O POVO está realizando a segunda edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha. A ideia, segundo o divulgado pela instituição, é “ampliar o acesso à cultura, estimular o pensamento crítico e dar voz a diferentes narrativas”. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 de setembro. Ao todo, 30 obras serão selecionadas para competir no concurso. Após alcançado o limite, o processo de registro será encerrado, independente do período.

Para participar, o escritor deverá acessar o site oficial do II Prêmio Literário Demócrito Rocha e preencher o formulário de inscrição. No ato, o artista poderá submeter até três obras, sendo uma por categoria. Confira abaixo as informações solicitadas: Registro Geral (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Comprovante de residência

Texto concorrente ao prêmio gravado em arquivo com formato word(.doc)

Cópia do texto concorrente ao prêmio gravado em arquivo com formato PDF, assinado digitalmente pelo inscrito através do assinador gratuito GOV.BR Dentre os requisitos de participação estão: ser pessoa física; ter nascido ou residir no Ceará; ser autor exclusivo da obra literária; não ser funcionário, estagiário ou prestador de serviço da Fundação Demócrito Rocha (FDR), não fazer parte das comissões de seleção do prêmio; e não ter vínculos familiares com pessoas que trabalhem para a fundação. II Prêmio Literário Demócrito Rocha: Confirma mais detalhes do concurso Conforme o apresentado pela FDR, o II Prêmio Literário Demócrito Rocha “é parte de uma jornada de fortalecimento da cena cultural cearense”. Ele trará ações que impulsionam a divulgação dessas obras com lives, programas de TV, matérias no ambiente virtual, caderno especial e um canal digital com o conteúdo do projeto. Os trabalhos deverão trazer a relação da população do Estado com sua terra, a partir de histórias que enfatizem a riqueza cultural de seus povos, desde os que habitam a serra, o sertão e o litoral, às comunidades indígenas, quilombolas, afro-brasileiras e ciganas.

As avaliações das obras submetidas serão realizadas por jurados, sendo dois por categoria. Os textos serão julgados pela qualidade literária e domínio técnico; originalidade, ineditismo e atratividade do tema; e a contribuição para o enriquecimento sociocultural. Será selecionado um vencedor por categoria, prosa de ficção (romance, livro de contos ou crônicas), poesia (livro de poemas) e ensaio social (texto reflexivo ou de pesquisa com base em temas sociais). Cada um receberá um prêmio de R$ 3 mil e terá sua obra publicada de forma digital e em audiolivro. Prêmio Literário Demócrito Rocha: Veja como foi a primeira edição do concurso A primeira edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha ocorreu em 2024. Nela, também foram três vencedores: Thamyres de Souza, Lúcio Flávio Gondim e Cícero Emerson do Nascimento Cardoso, nas categorias de Ensaio Social, Prosa de Ficção e Poesia, respectivamente.

A obra de Thamyres, escritora nascida e criada em Juazeiro do Norte, é um ensaio social intitulado de “Comida de Encanto”. O texto consistia no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), da graduação dela em Jornalismo. No livro-reportagem, a escritora descreveu como as vidas de três mulheres do Cariri, onde mora, foram atravessadas pela comida e pela cozinha de uma forma que as trouxe liberdade e potencialidade. “Uma delas sustenta os filhos com essa cozinha, outra cuida de si, da saúde, através da cozinha, dos alimentos, e outra teve essa liberdade de escolher relaxar, viver uma vida tranquila, de boa na sua cozinha, na sua casinha”, explicou.

A jornalista citou que são relatos que trazem um outro olhar a esse espaço, normalmente ligado a uma obrigação para as mulheres, mostrando ele como um local de empoderamento. Assim, Thamyres ressaltou a importância da sua participação no prêmio que deu a ela a oportunidade de trazer essas histórias para o mundo. “Foi muito importante para mim, acho que para o Ceará em si também, de ter essa valorização da nossa escrita, dos nossos escritores, de saber que tem gente muito boa por aqui produzindo literatura contemporânea, que não fica só para aqueles cânones de sempre a missão de ser o porta-voz da nossa literatura e, por consequência, da nossa identidade”.