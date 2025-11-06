Calé Alencar e Lúcio Ricardo apresentam show gratuito no MIS

Com presenças de Alan Kardec e Mona Gadelha, repertório celebra a composição fortalezense e rememora parceria da década de 1980 entre Lúcio Ricardo e Calé Alencar / Crédito: Ricardo Damito/Divulgação

Nesta sexta-feira, 7, os músicos Calé Alencar e Lúcio Ricardo apresentam o show “Através da Voz Outra Vez”, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Com acesso gratuito, na praça do equipamento cultural, a apresentação tem início às 18 horas e contará com banda formada por Alan Kardec e Ronald de Carvalho (guitarras), Ricardo Pinheiro (bateria), Robson Gomes (teclado e acordeon) e Romualdo Filho (baixo).



O show marca um reencontro dos artistas, que compartilham não apenas trajetórias semelhantes, mas também raízes no Cariri, especialmente em Juazeiro do Norte.

Na região, as famílias de Calé e Lúcio conviveram de forma próxima, numa relação que serviu para fortalecer as inspirações em sonoridades da cultura popular, que se traduzem no trabalho de ambos.

O repertório engloba canções como “Beira-Mar” (Ednardo), “Equatorial” (Calé Alencar e Fausto Nilo), “Em Cada Tela Uma História” (Lúcio Ricardo) e “Cor de Sonho” (Mona Gadelha), esta última interpretada ao lado de Mona, uma das convidadas especiais, junto de Daniel Medina e Clara Dourado, filha de Calé.

Após deixarem o interior e se estabelecerem em Fortaleza, Lúcio Ricardo ingressou no cenário do rock local com a banda Perfume Azul, enquanto Calé integrava o grupo Feira do Som.



As carreiras voltariam a se cruzar em 1979, durante o evento Massafeira Livre. Na ocasião, ambos registraram pela primeira vez suas composições em disco, participando do álbum duplo “Massafeira”, lançado pelo selo Epic (CBS).

Nos anos seguintes, Calé e Lúcio mantiveram a parceria em projetos diversos, de trilhas publicitárias a shows autorais, até que, em 1982, apresentaram a primeira versão do espetáculo “Através da Voz”, no Teatro Carlos Câmara.

O trabalho ganhou projeção nacional e foi selecionado para a série Proposta, da Funarte, chegando a ser apresentado em Brasília no ano seguinte.

