Calé Alencar e Lúcio Ricardo apresentam show gratuito no MIS

Calé Alencar e Lúcio Ricardo apresentam show gratuito no MISCom presenças de Alan Kardec e Mona Gadelha, repertório celebra a composição fortalezense e rememora parceria da década de 1980 entre os artistas
Nesta sexta-feira, 7, os músicos Calé Alencar e Lúcio Ricardo apresentam o show “Através da Voz Outra Vez”, no Museu da Imagem e do Som (MIS).
Com acesso gratuito, na praça do equipamento cultural, a apresentação tem início às 18 horas e contará com banda formada por Alan Kardec e Ronald de Carvalho (guitarras), Ricardo Pinheiro (bateria), Robson Gomes (teclado e acordeon) e Romualdo Filho (baixo).
O show marca um reencontro dos artistas, que compartilham não apenas trajetórias semelhantes, mas também raízes no Cariri, especialmente em Juazeiro do Norte.
Na região, as famílias de Calé e Lúcio conviveram de forma próxima, numa relação que serviu para fortalecer as inspirações em sonoridades da cultura popular, que se traduzem no trabalho de ambos.
O repertório engloba canções como “Beira-Mar” (Ednardo), “Equatorial” (Calé Alencar e Fausto Nilo), “Em Cada Tela Uma História” (Lúcio Ricardo) e “Cor de Sonho” (Mona Gadelha), esta última interpretada ao lado de Mona, uma das convidadas especiais, junto de Daniel Medina e Clara Dourado, filha de Calé.
“Através da Voz Outra Vez”: artistas cearenses se reúnem para nova versão do show após 40 anos
Após deixarem o interior e se estabelecerem em Fortaleza, Lúcio Ricardo ingressou no cenário do rock local com a banda Perfume Azul, enquanto Calé integrava o grupo Feira do Som.
As carreiras voltariam a se cruzar em 1979, durante o evento Massafeira Livre. Na ocasião, ambos registraram pela primeira vez suas composições em disco, participando do álbum duplo “Massafeira”, lançado pelo selo Epic (CBS).
Nos anos seguintes, Calé e Lúcio mantiveram a parceria em projetos diversos, de trilhas publicitárias a shows autorais, até que, em 1982, apresentaram a primeira versão do espetáculo “Através da Voz”, no Teatro Carlos Câmara.
O trabalho ganhou projeção nacional e foi selecionado para a série Proposta, da Funarte, chegando a ser apresentado em Brasília no ano seguinte.
Mais de quatro décadas depois, nesta sexta-feira, 7, na praça do MIS, os artistas retomam o projeto sob o título “Através da Voz Outra Vez”, reafirmando o diálogo entre passado e presente.
“Participamos de vários outros coletivos no decorrer dessas três décadas, então é mais um reencontro do que uma reapresentação do repertório do show original. Repetimos, no máximo, umas quatro canções do show apresentado em Brasília nos anos 1980. O que pretendemos é mostrar canções novas, interpretações atualizadas de canções antigas e também realçar trabalhos recentes, com algumas faixas que iremos apresentar pela primeira vez”, pontua Calé.
Calé Alencar & Lúcio Ricardo apresentam “Através da Voz Outra Vez”
- Quando: sexta-feira, 7, às 18 horas
- Onde: Museu da Imagem e do Som (rua Barão de Studart, 410 – Meireles)
- Mais informações: @mis_ceara e @calealencar
- Gratuito