Exposição imersiva gratuita sobre mitologia trans é lançada no MIS

Exposição "Kebranto" é inaugurada no Museu da Imagem e do Som do Ceará / Crédito: Mis Ceará/Divulgação

Nesta quarta-feira, 26, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) inaugura exposição imersiva no espaço localizado no bairro Aldeota. Assinada por Jonas Van e Juno B, a obra "Kebranto" explora a mitologia Tupi-Guarani a partir da relação com a formação de corpos trans e queers. Leia também | 'Nordeste Insurgente', documentário sobre a Confederação do Equador, estreia no O POVO+



A obra acompanha a viagem da serpente Boitatá pela floresta amazônica, numa "fantasia radical" e "possibilidade de transmutação corporal e temporal", conforme detalha comunicado enviado à imprensa.

Os humanos que se deparam com os olhos da figura são transformados e esquecem as ferramentas que aprenderam enquanto homens e mulheres. A serpente de fogo, portanto, surge na obra como "ancestral de corpos trans e queers". “Kebranto” foi lançada em 2021 e já foi exposta em países como Suíça, Portugal, Estados Unidos e França, além de estados brasileiros. Esta será a primeira vez que a exposição de Jonas Van e Juno B chega ao Ceará, estado natal de ambos os artistas. “Exibir ‘Kebranto’ no MIS, já tendo sido exibido na Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul e em outros lugares do Brasil, marca nossa carreira em exibi-lo pela primeira vez no Ceará, onde nascemos e crescemos e de onde também vêm as referências para o trabalho”, descreve Juno.