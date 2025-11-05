Cerimônia oficializa entrega de requalificação do Teatro Carlos Câmara

Reabertura do Teatro Carlos Câmara / Crédito: FERNANDA BARROS

Nesta quarta-feira, 5, foi oficializado a entrega do Teatro Carlos Câmara, no Centro de Fortaleza, com cerimonial ao som do Maracatu. O evento contou com homenagem ao mestre Augusto Bonequeiro, falecido nessa terça-feira, 4, e teve a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e da secretaria de Cultura, Luisa Cela. LEIA TAMBÉM | Phill Veras chega a Fortaleza com show no Teatro Carlos Câmara



O espaço, inaugurado em 1974, retorna à ativa após mais de cinco anos fechado para atividades presenciais e volta com a promessa de promover as artes e a cultura no Estado. "Fico muito feliz que a gente esteja fortalecendo a política cultural do estado do Ceará e garantindo ao nosso povo acesso a bens culturais, mais um equipamento para que os artistas cearenses possam aqui se apresentar para o nosso povo. Acho que é um momento de muita alegria nesse dia tão importante que é o Dia Nacional da Cultura", disse o governador ao O POVO, em saída do local. No palco, também estiveram presentes, o deputado estadual Guilherme Sampaio, Raquel Gadelha, presidente do Instituto Dragão do Mar (IDM) - organização que possui o contrato de gestão do teatro até 2027 -, Vanéssia Gomes, gestora do espaço, Rafael Felismino, secretário executivo de cultura, e Gecíola Fonseca, secretária executiva de planejamento e gestão interna da cultura. Após a coroação do rei e da rainha do Maracatu, Luisa comemorou o momento: "Eu digo que toda vez que a gente reabre o teatro é motivo de celebrar, ainda mais no Dia Nacional da Cultura, que a gente celebra também todas as conquistas dos últimos anos para o estado do Ceará, mas também pro Brasil. Divulguem, estimulem, que as pessoas venham ao teatro, voltem a frequentar os equipamentos culturais".

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Pátio do teatro repleto de artistas e com movimentação de visitantes

"Que esse dia se replique por milhões de dias, com essa casa de teatro lotada de artistas e da sociedade civil cearense. As portas estão abertas, o teatro está vivo, viva a arte cearense", acrescentou Vanessía Gomes, gestora do espaço. Raquel Gadelha, representante do IDM, destacou a importância do teatro e agradeceu a honra de fazer parte da gestão dos teatros da rede pública: "Muito feliz, a gente aqui reabrindo teatro Carlos Câmara, que é um sonho dos artistas. Esse lugar é muito importante pelo que ele já representou, pelo que ele representa e pelo que ele ainda está começando a construir".