Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cerimônia oficializa entrega de requalificação do Teatro Carlos Câmara

Cerimônia oficializa entrega de requalificação do Teatro Carlos Câmara

O evento contou com homenagem à coreógrafa e bailarina Janne Ruth, e ao mestre Augusto Bonequeiro, que faleceram esta semana
Autor João Victor Dummar
Autor
João Victor Dummar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira, 5, foi oficializado a entrega do Teatro Carlos Câmara, no Centro de Fortaleza, com cerimonial ao som do Maracatu. O evento contou com homenagem ao mestre Augusto Bonequeiro, falecido nessa terça-feira, 4, e teve a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e da secretaria de Cultura, Luisa Cela.

LEIA TAMBÉM | Phill Veras chega a Fortaleza com show no Teatro Carlos Câmara

O espaço, inaugurado em 1974, retorna à ativa após mais de cinco anos fechado para atividades presenciais e volta com a promessa de promover as artes e a cultura no Estado.

"Fico muito feliz que a gente esteja fortalecendo a política cultural do estado do Ceará e garantindo ao nosso povo acesso a bens culturais, mais um equipamento para que os artistas cearenses possam aqui se apresentar para o nosso povo. Acho que é um momento de muita alegria nesse dia tão importante que é o Dia Nacional da Cultura", disse o governador ao O POVO, em saída do local.

No palco, também estiveram presentes, o deputado estadual Guilherme Sampaio, Raquel Gadelha, presidente do Instituto Dragão do Mar (IDM) - organização que possui o contrato de gestão do teatro até 2027 -, Vanéssia Gomes, gestora do espaço, Rafael Felismino, secretário executivo de cultura, e Gecíola Fonseca, secretária executiva de planejamento e gestão interna da cultura.

Após a coroação do rei e da rainha do Maracatu, Luisa comemorou o momento: "Eu digo que toda vez que a gente reabre o teatro é motivo de celebrar, ainda mais no Dia Nacional da Cultura, que a gente celebra também todas as conquistas dos últimos anos para o estado do Ceará, mas também pro Brasil. Divulguem, estimulem, que as pessoas venham ao teatro, voltem a frequentar os equipamentos culturais".

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Pátio do teatro repleto de artistas e com movimentação de visitantes

"Que esse dia se replique por milhões de dias, com essa casa de teatro lotada de artistas e da sociedade civil cearense. As portas estão abertas, o teatro está vivo, viva a arte cearense", acrescentou Vanessía Gomes, gestora do espaço.

Raquel Gadelha, representante do IDM, destacou a importância do teatro e agradeceu a honra de fazer parte da gestão dos teatros da rede pública: "Muito feliz, a gente aqui reabrindo teatro Carlos Câmara, que é um sonho dos artistas. Esse lugar é muito importante pelo que ele já representou, pelo que ele representa e pelo que ele ainda está começando a construir".

O diretor presidente do Instituto Mirante, Tiago Santana, também esteve presente na ocasião e contou ao O POVO sobre a importância da entrega: "Acho que é um avanço do ponto de vista da requalificação dos equipamentos de cultura do Estado. O governo sinaliza entender a importância desse momento para  as artes, para o teatro e para a cultura da forma geral".

Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza

Homenagem no palco

A titular da pasta da cultura prestou, ainda, homenagem no palco à coreógrafa e bailarina Janne Ruth, e ao mestre Augusto Bonequeiro, que faleceram esta semana: "Que deixaram também em terra para toda a eternidade a sua contribuição para a cultura do Ceará e do Brasil".

Outra homenagem ao Bonequeiro foi feita, com a fixação de um quadro do artista, no hall de entrada da sala de espetáculo.

Antes da cerimônia, a placa de requalificação do equipamento foi revelada para o público, pelo governador Elmano, aos sons de aplausos dos visitantes.

A história do local foi revisitada na série “Raio-X dos Espaços Culturais”, projeto exclusivo da plataforma O POVO+. A reportagem também analisa os desafios e projeções do teatro.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar