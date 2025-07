Juçara Marçal e Kiko Dinucci se apresentam no MIS neste domingo

Juçara Marçal e Kiko Dinucci apresentam disco "Padê" em show gratuito neste domingo, 13, no Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza

Os músicos Juçara Marçal e Kiko Dinucci vêm a Fortaleza para um show especial no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no bairro Meireles. Aberto ao público, o evento gratuito será realizado na praça do MIS neste domingo, 13.

