Mona Gadelha faz show de lançamento do novo single 'Seu Olhar'

Cantora e compositora cearense, Mona Gadelha faz show de lançamento do novo single e clipe 'Seu Olhar'

De Ricardo Augusto e Mona Gadelha , a música "Seu Olhar" é o novo single da cantora e compositora cearense. O lançamento da canção e do clipe ocorre com um pocket show na noite de quinta-feira, 25, no Cantinho do Frango .

Gabriel Vieira (guitarra e violão) e Naiara Lopes (percuteria e baixo) se apresentam ao lado de Mona Gadelha, que também é colunista do O POVO. Além dos três artistas, o show tem participação do cantor e compositor Lion. O videoclipe de "Seu Olhar" também será exibido na abertura do show.

O lançamento, uma balada leve, é o terceiro de Mona Gadelha este ano e tem produção do multi-artista cearense Ronaldo Pessoa. Já o videoclipe, gravado na vila inglesa de Paranapiacaba, em São Paulo, tem direção de Gabriel Lage.

Pocket Show e Lançamento do single e clipe “Seu Olhar”

Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 – Aldeota)

Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 – Aldeota) Couvert: R$ 20



R$ 20 Instagram: @mona_gadelha

