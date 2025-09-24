Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mona Gadelha faz show de lançamento do novo single 'Seu Olhar'

Cantora e compositora cearense, Mona Gadelha faz show de lançamento do novo single e clipe 'Seu Olhar'
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
De Ricardo Augusto e Mona Gadelha, a música "Seu Olhar" é o novo single da cantora e compositora cearense. O lançamento da canção e do clipe ocorre com um pocket show na noite de quinta-feira, 25, no Cantinho do Frango.

Gabriel Vieira (guitarra e violão) e Naiara Lopes (percuteria e baixo) se apresentam ao lado de Mona Gadelha, que também é colunista do O POVO. Além dos três artistas, o show tem participação do cantor e compositor Lion. O videoclipe de "Seu Olhar" também será exibido na abertura do show.

O lançamento, uma balada leve, é o terceiro de Mona Gadelha este ano e tem produção do multi-artista cearense Ronaldo Pessoa. Já o videoclipe, gravado na vila inglesa de Paranapiacaba, em São Paulo, tem direção de Gabriel Lage.

Pocket Show e Lançamento do single e clipe “Seu Olhar”

  • Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 – Aldeota)
  • Couvert: R$ 20
  • Instagram: @mona_gadelha

