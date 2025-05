Publicitário cearense estreia na poesia com livro lançado no MIS

Fortaleza recebe, no dia 10 de junho, o lançamento do livro “Pássaros de Giz", primeira obra literária do publicitário e escritor cearense Paulo Fraga-Queiroz. O evento será realizado às 19 horas, na praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), com apoio do caderno Vida & Arte, do jornal O POVO.



Publicado pela editora 7Letras, "Pássaros de Giz" reúne poemas escritos ao longo de décadas, organizados em três partes. A primeira, intitulada “O mar por perto”, traz lembranças da infância e do cotidiano em Fortaleza, cidade natal do autor.